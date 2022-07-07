我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台入境放寬 7/14起3類人搭機「免附PCR報告」

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

染上猴痘直腸疼痛 睡覺、排便都會痛

胡瑞玲
猴痘患者除長皮疹，還會出現肛門周圍及陰莖潰瘍、直腸疼痛等症狀，其中，直腸疼痛會痛到無法肛門指診、坐下，甚至連排便、睡覺都有問題。(Getty Images)
猴痘患者除長皮疹，還會出現肛門周圍及陰莖潰瘍、直腸疼痛等症狀，其中，直腸疼痛會痛到無法肛門指診、坐下，甚至連排便、睡覺都有問題。(Getty Images)

醫師指出，猴痘患者除長皮疹，還會出現肛門周圍及陰莖潰瘍、直腸疼痛等症狀，其中，直腸疼痛會痛到無法肛門指診、坐下，甚至連排便、睡覺都有問題，建議高風險接觸者使用牛痘或天花猴痘預防接種。

肛門陰莖潰瘍 痛到無法坐

北市聯醫中興院區醫師姜冠宇表示，根據「新英格蘭醫學雜誌期刊」最新一篇猴痘患者診治經過的病例報告指出，一名麻州31歲有梅毒病史的男性，因伴侶關係持續有HIV預防治療，住院前九天出現「肛門周圍和陰莖的潰瘍、惡臭分泌物、直腸疼痛及皮疹」，其中直腸疼痛，是痛到無法坐下，也影響睡眠排便。

姜冠宇表示，一開始在診所盤尼西林G和valcyclovir治療並沒有效果，隨後出現發燒、畏寒、發汗，四肢也長出散發性水皰病變，充滿透明液體且周圍有紅斑，男子最終受不了去大型醫院感染科門診就醫。

該個案住院隔離治療後，第九天病灶結痂脫落、上皮再生，不具感染性而出院，病程約為18天。

姜冠宇說，針對猴痘確診診，醫療人員的防護建議為，穿戴長袍、手套、護目鏡和N95口罩、病人為單人病房、確診者應保持隔離，直到所有皮膚損傷消失並長出新的皮膚層，包含黏膜。

感染猴痘病毒者被認為在出現症狀時就具有傳染性，病毒通過直接接觸（接觸體液或猴痘病灶）或間接接觸（接觸衣服或床上用品等汙染物）進入皮膚或黏膜破裂處；另該病毒也可在長時間面對面接觸後的呼吸道飛沫傳播，在流行區及非流行區都記錄了家庭傳播，醫院內傳播則為少見。

潛伏7至14天 不一定發燒

姜冠宇表示，在持續約7至14天的潛伏期內，猴痘病毒最初會在感染部位大量複製，隨後擴散到局部淋巴結，並引起病毒血症，之後會出現以發燒、頭痛和淋巴結腫大為特徵的前驅疾病；淋巴結病的存在可以區分猴痘和天花，但「並非所有患者都報告有發燒」。

姜冠宇指出，除了PCR外，血清也可以驗出猴痘IgM，猴痘病毒有兩個不同的分支，剛果盆地進化支在中非流行，與高達11％的病死率有關，西非分支相對不太嚴重，病死率＜3％。猴痘確診後，治療選擇有兩款抗病毒藥，以及痘苗免疫球蛋白靜脈注射，病人在住院後第九天，病灶全部結痂脫落，上皮再生充分。

高風險接觸者 可預防接種

姜冠宇說，任何接觸者在接觸後21天內，應監測所有接觸者的症狀，包含發燒、畏寒、淋巴結腫大和皮疹，「高風險接觸者，使用牛痘預防接種、或天花猴痘預防接種，共兩款選擇其一進行暴露後預防」，對於中等風險的接觸者也可以考慮。

北市聯醫醫師建議，針對猴痘高風險接觸者，可使用牛痘或天花猴痘預防接種。（取材自姜...
北市聯醫醫師建議，針對猴痘高風險接觸者，可使用牛痘或天花猴痘預防接種。（取材自姜冠宇臉書）

猴痘 新英格蘭 醫學

上一則

糖友、腎友 也是骨鬆高危險群

下一則

異位性皮膚炎、乾癬分不清？靠這三點透端倪

延伸閱讀

WHO示警：歐洲感染猴痘2周增2倍 病例占全球90%

WHO示警：歐洲感染猴痘2周增2倍 病例占全球90%
洛縣30猴痘病例 疑大型聚會感染

洛縣30猴痘病例 疑大型聚會感染
華府提供特定人群免費猴痘疫苗

華府提供特定人群免費猴痘疫苗

北卡出現首宗猴痘病例

北卡出現首宗猴痘病例

熱門新聞

台中慈濟醫院一般外科主任余政展說明阿嬤的胃鏡檢查結果，竟發現胃癌病灶。圖／台中慈濟醫院提供

8旬老嫗胃噁心原是罹癌 經醫檢查竟與她愛吃這個有關

2022-07-01 05:10
楊大緯分享胸痛口訣，若出現4種情形需注意是不是急性心肌梗塞。 圖／翻攝自楊大緯臉書

胸痛記住這口訣 出現這4狀況需注意是否為急性心肌梗塞

2022-06-30 06:02
(取材自健康醫療網)

不注意血壓恐併發重症 醫授「2法則」戰勝高血壓

2022-07-06 00:45
（圖：健康醫療網提供）

你出現功能衰退徵兆了嗎？9動作提升肌力、靈活度

2022-07-04 00:45
(取材自健康醫療網)

普拿疼會殘留體內？吃多傷身？藥師揭真相

2022-07-02 00:45
醫師戴廷羽建議，外食民眾不妨爌肉去肥，雞腿去皮，用礦泉水淋掉油脂，是避免糖尿病上身小撇步。(圖:澄清醫院中港院區提供)

1餐吃2個便當卻瘦10公斤 就醫才發現得了糖尿病

2022-07-06 01:25

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎