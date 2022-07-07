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糖友、腎友 也是骨鬆高危險群

邵冰如
糖尿病、慢性腎病，自體免疫等疾病患者，也是骨鬆高危險群。(本報資料照片)
糖尿病、慢性腎病，自體免疫等疾病患者，也是骨鬆高危險群。(本報資料照片)

骨質疏鬆症是一種慢性疾病，醫師提醒，女性停經之後的骨質會快速流失，老年時的骨質可能失去一半，而糖尿病、慢性腎病，自體免疫等疾病患者，也是骨鬆高危險群，不可不慎。

女性停經後 流失速度加劇

台灣陽明大學附設醫院骨科主治醫師馮尚文表示，人體的骨質由造骨細胞及蝕骨細胞調控，骨鬆是因骨骼的質或量變差，易發生骨折。人體骨量從青春期開始快速成長累積，30歲左右達到巔峰，據台灣國健署資料統計，中年以後骨質每年約減少0.3%至0.5%，而女性的雌激素會抑制蝕骨細胞的活性，降低骨質破壞與吸收，因此女性停經後失去雌激素保護，骨質流失的速度會加劇，故停經後婦女須更加留意骨鬆的發生。

罹免疫疾病 蝕骨細胞活躍

另外，部分慢性病如糖尿病、慢性腎臟病也會帶來次發性骨鬆。馮尚文說，第一型糖尿病人因為胰島素和IGF-1等荷爾蒙缺乏，導致造骨細胞功能受損，造成骨鬆。再加上第一型糖尿病在青少年時期發病，來不及累積足夠骨量。內科學誌顯示，30至40歲的第一型糖尿病患者骨質不足和骨鬆的比例是對照組的兩倍。

慢性腎臟病也會導致骨鬆，主要因為鈣和磷的代謝異常、維生素D缺乏、繼發性副甲狀腺功能亢進，腎臟國際醫學期刊指出，洗腎病人的骨折風險約為正常人的四倍。而慢性阻塞性肺病的病人因有多項共病，且長期使用類固醇，也易發生骨鬆。

紅斑性狼瘡及類風濕關節炎等自體免疫疾病的患者，身體處於慢性發炎，發炎性細胞激素上升，引起蝕骨細胞活性增加，也會造成骨質流失，骨密下降；再加上使用類固醇藥物，同樣會造成骨鬆。

次發性骨鬆 先治好慢性病

針對以上這些慢性病衍生的次發性骨鬆患者，馮尚文表示，應轉介至次專科，如內分泌新陳代謝科、風濕免疫科等，先治療原本的病因，才能大幅改善後續引發的骨鬆，但仍不能忽略骨鬆可能帶來的風險。

針對已有骨鬆風險因子者，馮尚文建議可主動去醫院做骨密度檢測（DXA），並利用FRAX（骨折風險評估工具）計算未來十年之髖骨骨折或主要骨鬆性骨折風險。若為高風險者，就要直接以藥物預防及治療。目前骨鬆藥物包含口服和針劑，一旦確診骨鬆，病患應積極接受治療，不可隨意停藥，避免發生骨鬆性骨折後造成的併發症風險，甚至可能導致死亡。

而在生活習慣上，建議民眾自年輕時培養規律運動的習慣，同時戒菸酒，飲食上補充鈣質及維生素Ｄ，提前存好骨本，降低骨鬆風險。

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