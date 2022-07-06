二尖瓣脫垂患者多無大礙 每日喝夠水能減緩症狀

二尖瓣脫垂屬於先天性的結構問題，一般以身形偏瘦的年輕女性居多。（本報資料照片）

二尖瓣脫垂是常見的心臟疾病，醫師表示，「脫垂」指的是對瓣膜型態的描述，一旦二尖瓣脫垂，引起二尖瓣閉鎖不全，產生中度以上血液逆流、心臟腔室擴大，就需積極治療。

控管血液流向

二尖瓣位在左心房與左心室間，像閘門控管血液流向。

台灣台大醫院心臟內科主治醫師王宗道指出，心臟中的瓣膜像閘門，負責維持血液單方向的流動，二尖瓣位在心臟左心房與左心室間，當左心室收縮時，二尖瓣關閉，讓連接主動脈和左心室的主動脈瓣打開，不讓血液回流到左心房。

二尖瓣係由瓣膜、腱索以及心臟肌肉 所構成，通常瓣膜脫垂指的是瓣膜本身，不過，瓣膜連結心臟肌肉的組織有著像降落傘般、牽引著瓣膜的細絲，稱為「腱索」。許多瓣膜閉鎖不全者原本無須就醫，但步入中年後，「腱索」突然斷裂，以致瓣膜無法關緊，若出現急性鍵索斷裂，症狀就會比較嚴重。

多喝水可預防瓣膜閉鎖不全，醫師說，心臟水分足夠，比較不會脫垂。（Getty Image）

觀察逆流程度

二尖瓣脫垂診治重點在觀察逆流程度、心房是否擴大。

二尖瓣脫垂是什麼？王宗道說，脫垂描述的是瓣膜型態，變得較長且彎曲，一般尚無功能不良等問題。臨床統計，約三至四成的民眾都有二尖瓣脫垂問題，但大部分並無任何異狀，少部分則有胸悶、心悸等困擾，不用過度擔心。

在診治二尖瓣脫垂病人時，重點在「逆流程度有多厲害，心臟有沒有相對應出現心房擴大」，若都沒有，只需定期回診觀察即可。一旦瓣膜出現閉鎖不全、關不緊，血液倒流造成左心房容易擴大及血液循環較差時，就會進一步評估瓣膜閉鎖不全造成逆流的嚴重度，如果已至中度以上，就應考慮手術 。

檢查受損狀態

出現心悸、胸悶、急喘，可就醫檢查嚴重程度。

王宗道指出，中度以上的逆流，合併左心房擴大，病人容易發生心律不整，嚴重者將導致心房顫動，因血液逆流，在運動、爬樓梯時，耐力相對較差，容易急喘、呼吸不順。

台北榮民總醫院內科部心臟科主治醫師江晨恩表示，重度閉鎖不全恐有致命風險，此時左心房、心室擴大，導致心臟衰竭，需透過外科手術進行瓣膜修復。民眾若出現心悸、胸悶、喘等情形，應至心臟科門診接受超音波等檢查，確定是否二尖瓣脫垂，以及嚴重程度。

王宗道說，二尖瓣脫垂屬於先天性的結構問題，一般以身形偏瘦的年輕女性居多，九成五以上的二尖瓣脫垂民眾，終其一生不會出現因瓣膜閉鎖不全造成中度以上血液逆流；此外，每二至三人中，就有一人為輕微、輕度的瓣膜閉鎖不全。

水分撐起心臟

起床到出門，至少喝水300c.c.，水分能撐起心臟。

若有二尖瓣脫垂問題，該如何預防瓣膜閉鎖不全？江晨恩建議，多補充水分，從早上起床到出門，至少喝滿300c.c.的水，若心臟水分足夠，被撐起來，就比較不會脫垂；如果水分攝取不足，則脫垂症狀將更為明顯。輕度閉鎖不全的病人每五年定期追蹤一次，如為中重度，每年都應回診追蹤心臟狀況。

王宗道提醒，重度以上瓣膜閉鎖不全、心臟衰竭者，平常應該減少鹽分攝取，並在醫師評估下，規律用藥，藉此減輕血管擴張，讓血液往正常方向走，避免逆流。在運動時，應提高警覺，如自覺容易喘、耐力變差，或心律不整，就應回診接受檢查。

好發族群

● 好發於女性，常見於身材纖瘦高挑、體重較輕、胸廓扁平的族群，像模特兒就是高危險族群。

● 患者通常會有偏低的血壓 ，有時會有心電圖異常；部分患者有家族遺傳史。

生活照護

● 避免壓力過大、熬夜，少接觸菸、酒、咖啡因等刺激性物質，避免二尖瓣脫垂惡化。

● 早上起床到出門至少喝滿300c.c.的水，心臟水分足夠，被撐起來，瓣膜就比較不會脫垂。

● 輕度閉鎖不全患者，每五年定期追蹤；中重度患者建議每年回門診追蹤心臟狀況。

● 若有不適症狀者，可適當使用口服的乙型交感神經阻斷劑或鈣離子阻斷劑等藥物治療，減輕不適。

資料來源／

台大醫院心臟內科主治醫師王宗道

台北榮總內科部心臟科主治醫師江晨恩