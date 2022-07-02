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情緒低落以為憂鬱症 就醫才知「雙相情緒障礙症」上身

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

一名19歲的M同學，原本認真學習的他開始無故不去上課，作業也是勉強完成，整天都無精打采，覺得做什麼事都提不起勁，也不太想跟同學說話，且感到莫名低落，甚至有想自殺、結束自己生命的念頭。他覺得自己應該是得到憂鬱症了，但在醫師仔細評估後，發現他過去曾有輕躁期的症狀發作，確診為雙相情緒障礙症，也就是俗稱的躁鬱症。

新竹臺大分院精神醫學部鄒長志醫師解釋，雙相情緒障礙症是一種週期性出現情緒過度亢奮或情緒過度低落的疾病，同時合併出現心理、生理和行為上的其他症狀。

在躁期或輕躁期時，可能會出現情緒過度愉悅、過度熱情或信心、話量比平常多、睡眠需求減少、覺得自己反應敏捷、精力充沛、容易衝動或與他人發生衝突；在鬱期時，可能會出現情緒過度低落、興趣減低、食慾減少、體重減輕、睡眠障礙、反應偏慢、整天不想動、無精打采、有罪惡感、甚至有自殺意念或企圖。

易診斷為憂鬱症 治療方式大不同

因為雙相情緒障礙症的病友大部分都是鬱期的時候才會願意就醫，這時若沒有仔細評估，則有可能會忽略病人過往的躁期或輕躁期表現，而誤以為是憂鬱症。

事實上，雙相情緒障礙症和憂鬱症是兩個不同的疾病，治療上也有所不同，若沒有使用正確的藥物，有時非但不能改善病症、甚至可能誘發躁症發作。鄒長志醫師進一步說明，雙相情緒障礙症的治療，主要以藥物治療為主，包括口服情緒穩定劑和抗精神藥物，另外也會依據不同病人的狀況，安排心理治療、認知行為治療或復健治療。

與遺傳有關　平時應自我觀察情緒轉變

鄒長志醫師指出，雙相情緒障礙症與遺傳有關，但有遺傳體質卻不一定會發病，個人的心理性格、成長發育、環境壓力與適應能力都可能與疾病相關。因此除配合醫師治療外，平常應多嘗試暸解自我、察覺自己的情緒、培養正向思考與抒發壓力的因應能力，都有助於減少發作，維持平穩的生活。

【延伸閱讀】

憂躁鬱、憂鬱症遺傳給孩子？醫：維持家庭健康、和諧更重要！

憂鬱、躁鬱症患者「居家隔離」要注意！心理師：用藥、環境安全

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54279

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