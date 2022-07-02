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普拿疼會殘留體內？吃多傷身？藥師揭真相

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

近年因為疫情，止痛藥成為家庭的常備藥品之一，用來緩解輕微不適的症狀。不過網傳「一顆普拿疼會殘留在身體五年，有人經痛時就吃普拿疼，30歲就洗腎了。」讓許多民眾擔心吃多傷身，寧願選擇忍痛也不吃藥。

對此，台灣衛生福利部南投醫院藥師劉秀慧指出，多數人都會擔心吃止痛藥有藥物殘留的問題，但其實止痛藥如果藥效為4～6小時，也就是4～6小時後它在體內的濃度就會下降，長效劑型則在體內殘留3～6天即完全排除。其實只要依據醫師或藥師指示下，正確使用止痛藥大部分都是安全的。

止痛藥分2類 服用注意事項一次看

止痛藥主要包括中樞止痛藥（例如普拿疼）與非類固醇消炎止痛藥兩類。藥劑科林鴻昌主任提醒，普拿疼為肝臟代謝，成人每24小時不得超過4000毫克，且需分成多次，至少間隔四小時服用，有飲酒習慣或B型、C型肝炎者、嚴重肝病或肝硬化者，應謹慎使用並依照醫師或藥師指示服用藥品；而有慢性腎臟病的病人則建議盡量避免使用非類固醇消炎止痛藥。

正確用藥 止痛藥5不原則

建議民眾遵循正確使用止痛藥5不原則：

1.不過量：不過量使用普拿疼指示藥品，並依照醫師或藥師指示服用藥品。

2.不喝酒：使用止痛藥應避免飲酒，因可能造成肝損害。

3.不併用：不要同時服用2種以上含普拿疼藥品，以免造成肝損害，至於洗腎或是有慢性腎衰竭的病人，建議不要使用非類固醇消炎止痛藥，可能加重對腎臟的傷害。

4.不空腹：長期使用非類固醇消炎止痛藥可能出現腸胃不適，胃腸出血宜與食物一起服用或在飯後服用。

5.不亂買：不聽、不信、不買、不推薦。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54289

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