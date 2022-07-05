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女主管壓力大罹「乾癬關節炎」 雙腳不良於行

記者沈能元／綜合報導
醫師提醒，乾癬性關節炎為長期疾病，患者要學會與疾病共存，醫師治療及家人支持皆很重要。（圖：蔡世滋醫師提供）
醫師提醒，乾癬性關節炎為長期疾病，患者要學會與疾病共存，醫師治療及家人支持皆很重要。（圖：蔡世滋醫師提供）

軀幹、手腳、頭皮出現紅色斑塊，並覆蓋白色皮屑，且四肢關節腫痛難受，小心是乾癬性關節炎。一名擔任公司主管的50多歲女子，長年工作壓力大、飲食不正常，約在10多年前確診罹患乾癬，除了皮膚癢外，兩腳關節陸續出現腫痛，嚴重到走路不舒服，影響工作及日常生活；進一步檢查，竟是罹患乾癬性關節炎。

恐併發關節紅腫痛

台灣振興醫院過敏免疫風濕科主治醫師蔡世滋說，乾癬是免疫失衡的慢性發炎疾病，造成皮膚細胞增生快速，身體各處出現一塊塊或一大片紅腫皮疹，讓患者十分不適；尤其冬天常見厚厚銀色白屑、脫皮，在中國被稱為「銀屑病」。乾癬有可能併發關節紅腫、熱痛及著骨處病變，形成乾癬性關節炎，男女患者比例約一比一、任何年齡層都有，好發於40、50歲以上中壯年族群。

蔡世滋表示，依統計，全球乾癬患者約1.25億人，全台約8萬到10萬人，其中約3成會發生乾癬性關節炎，如加上未經歷皮膚乾癬、直接出現乾癬性關節炎患者，推估逾2萬人為乾癬性關節炎所苦。有一說「乾癬就像冰山」，臨床皮膚乾癬是冰山表面一角，更要留意冰山下其他共病。

蔡世滋說，依疾病分類準則，當患者皮膚或指甲罹患乾癬，症狀為點狀凹陷、甲床剝離、指甲板下角質增生、甲床鮭魚色斑等；合併有紅腫熱痛的關節炎，好發於手指或腳趾關節，甚至有時關節及旁邊組織整個腫脹，外觀形狀類似香腸，就可說是乾癬性關節炎。

乾癬性關節炎分為5種樣態，包括不對稱性多發或少發關節炎、對稱性多發關節炎、脊椎關節炎、主要遠端指間關節炎、削殘性關節炎。因為乾癬性關節炎症狀多樣，容易混淆為其他疾病，一旦關節受損，往往不可回復，需要及時診斷與積極治療。

同時治療皮膚及關節

蔡世滋說，乾癬性關節炎可同時治療皮膚及關節，皮膚乾癬可透過照光、外用藥膏及口服藥物治療；若引發乾癬性關節炎，除非類固醇類消炎止痛藥及疾病修飾抗風濕病藥物外，近20年來陸續出現多種生物製劑及小分子藥物，更能達到皮膚及關節一起治療效果。

蔡世滋說，該名50多歲女性患者，體態較為豐腴，BMI高達28，加上膽結石、高血壓糖尿病、C肝等共病，且又是B型肝炎帶原者，一開始僅以消炎止痛藥等傳統方式治療，但效果不彰。經建議先以藥物清除C肝、降低B肝病毒量，後續採用生物製劑治療，多年來皮膚問題大幅改善、關節炎症狀也消退許多。

蔡世滋說，如患者經傳統治療方式無效或無明顯改善，經完整評估後，可使用藥物治療，避免及減少關節變形，大幅提升患者生活品質。即便是想懷孕或有生育計畫的女性患者，也有適合孕程及哺乳期間可以安全使用的生物製劑，可達到治療及懷孕兩全其美的目標。

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