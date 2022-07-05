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腕隧道症候群 2招避免半夜「睡到手麻」

記者王淑君／綜合報導
半夜睡到手麻當心腕隧道症候群作祟。（圖：中醫大新竹附醫提供）
半夜睡到手麻當心腕隧道症候群作祟。（圖：中醫大新竹附醫提供）

一位45歲科技業女員工，工作需長時間使用電腦，導致雙手手指常有麻木、緊繃感，甚至半夜會因手麻而中斷睡眠，求診後經神經傳導檢查，證實罹患腕隧道症候群。

該病症主要是位於手部的正中神經，在經過手腕解剖空間相對狹窄的區域時，長時間受擠壓、沾黏，造成神經功能異常。

台灣中醫大新竹附醫復健科醫師陳俊龍，分別在她手腕腕隧道處以及旋前圓肌擠壓正中神經兩位置，超音波導引低濃度葡萄糖注射，神經減壓解套治療，經過三次注射後、六周追蹤，病患症狀漸進改善近七成。

陳俊龍指出， 腕隧道症候群好發族群在家庭主婦或是勞工，建議做復健治療，放鬆或是按摩或伸展運動來緩解，有時候會請病患戴副木來固定減少手腕的使用。或建議使用增生療法，來治療腕隧道症候群，增生療法目標是促進受傷組織的修復，減緩疼痛並且強化肌肉骨骼關節功能。

增生療法的運用會使用低濃度的葡萄醣注射在腕隧道解剖學比較狹窄的地方，或是注射在旋前肌的肌肉接面，來減輕神經在這兩個點的壓迫，大部分病患可以減緩改善7至8成症狀。

陳俊龍說，過度使用3C產品，例如使用手機一次時間近1小時，就容易發生腕隧道症候群。建議可做伸展動作舒緩。首先，將手腕跟手肘打直，手心朝上，再慢慢向下彎曲成類似撐地動作；將另一隻手放在彎曲手的手指觸，再施以輕微伸展的壓力，就可以減輕腕隧道神經受壓迫的壓力。

另一方法可以透過按摩減緩，把一隻手放在疼痛手的手肘內側，摸到凸出的骨頭後，沿著骨頭周邊按壓到局部肌肉、肌腱的痛點，局部輕壓按摩約5至10秒，就可以達到神經放鬆效果。

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