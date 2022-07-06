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心臟二尖瓣修補或置換 手術治療非「一勞永逸」

許政榆
醫師提醒，瓣膜修補或置換手術後，可能再度退化、失去彈性，需要二次手術。（圖：ingimage）
醫師提醒，瓣膜修補或置換手術後，可能再度退化、失去彈性，需要二次手術。（圖：ingimage）

一名抽菸癌症患者，因喘、肺炎反覆發作，長期於胸腔科追蹤，後來經過心臟科檢查，發現是二尖瓣脫垂，經過瓣膜手術後，再也沒有反覆發作肺炎、肺水腫。

二尖瓣脫垂患者大多屬於無症狀或輕症，部分民眾會出現胸悶、喘、心悸、心律不整等，通常無需治療，透過調整作息即可改善。若二尖瓣脫垂導致心臟血液嚴重逆流，併發其他心臟疾病等，必要時經醫師檢查評估，嚴重者可手術治療。

台灣三軍總醫院心臟血管外科主任柯宏彥表示，二尖瓣位在左心房與左心室之間，宛如兩片「門板」，控制血液流向，當心室收縮時，二尖瓣正常情況會關緊密，血液就不會逆流到左心房，但當二尖瓣脫垂，變得鬆弛、肥厚，整個結構會往心房方向凸，閉合功能就受到影響。

胸悶、心悸 初期症狀輕

柯宏彥指出，二尖瓣脫垂初期不太會有症狀，雖然「門板」鬆了些，但血液不太會逆流。通常是患者出現胸悶、心悸、胸痛，運動時感覺體力變差，呼吸不順時，甚至健康檢查聽到心雜音等，才意外檢查出二尖瓣脫垂等結構異常。

二尖瓣脫垂可能受先天異常、瓣膜退化、感染或其他心臟疾病影響。台灣新光醫院心臟內科主治醫師魏承駿表示，二尖瓣脫垂若為先天性，定期追蹤即可；但若是老化、高血壓等，瓣膜壓力過大破損嚴重，恐致二尖瓣閉鎖不全，導致心臟衰竭。

年紀大出現胸痛、急喘、呼吸困難症狀，恐是主動脈瓣膜狹窄。（本報資料照片 ）
年紀大出現胸痛、急喘、呼吸困難症狀，恐是主動脈瓣膜狹窄。（本報資料照片 ）

缺血性心臟病 也可能導致

另外，缺血性心臟病也可能導致二尖瓣脫垂。魏承駿說，瓣膜上有個像「鏈鎖」的結構，連結於心臟肌肉，若發生缺血性心臟病，造成鏈鎖壞死、無法連結心臟，引發嚴重二尖瓣脫垂，還可能併發心臟衰竭、中風、心內膜炎等。

魏承駿表示，二尖瓣脫垂可先透過聽診等理學檢查，若聽到瓣膜閉合時發出「咔嗒」聲，再進一步做心臟超音波，確認是否為二尖瓣脫垂。柯宏彥表示，心臟超音波能看出瓣膜型態，以及心臟血液是否逆流，若無嚴重心律不整或心內膜炎，通常無需介入處理。

不過柯宏彥提醒，先天二尖瓣脫垂的民眾，其功能比一般人更容易退化，若一般人瓣膜使用到70歲才退化、出現血液逆流，但患有二尖瓣脫垂的民眾可能在50歲中年過後，就開始顯現瓣膜逆流情況。建議民眾應每年或每兩年做一次檢查，確認結構是否異常，以及有無出現嚴重逆流。

二尖瓣手術 以修補為主

二尖瓣脫垂手術分為二尖瓣修補及二尖瓣重建兩種方式，柯宏彥表示，通常會以二尖瓣修補為主，若患者瓣膜退化嚴重，修補效果不佳難以維持二至三年，經評估會改以人工瓣膜置換方式。

二尖瓣膜修補手術可透過傳統開胸及微創手術進行，柯宏彥表示，若只有二尖瓣脫垂的患者，可以透過微創手術，在內視鏡輔助下，從側胸開刀，將傷口縮到最小；但若患者除了二尖瓣脫垂，還有其他冠狀動脈問題，可能得以傳統開胸手術一併處理。

柯宏彥表示，若患者年紀過大、重度心臟衰竭，或有糖尿病、高血壓、慢性肺疾病等多重合併症，不適合開胸手術，可採經導管二尖瓣逆流修補術，經由導管方式，用二尖瓣膜夾將瓣葉夾緊，大幅減少二尖瓣逆流，恢復正常心臟血流機制。術前醫病會共同決策最適合的治療方式。

長者預後差 手術需評估

魏承駿指出，二尖瓣脫垂嚴重需做瓣膜修補的對象，多屬年紀較大，術後預後不會太好，因原有功能已經遭破壞，建議患者應妥善控制慢性疾病。柯宏彥說，二尖瓣脫垂會連帶影響心臟功能，若瓣膜逆流嚴重、其心臟功能也大受影響，最好的手術時機點也須謹慎評估。

即便完成瓣膜修補或置換手術，也有可能面臨二次手術。柯宏彥指出，若在70歲進行修補手術，到80歲時瓣膜可能再度退化、失去彈性；而置換人工瓣膜後，平均使用10至15年也會退化，屆時都需評估是否要再次手術。

二尖瓣脫垂症狀。（製表/元氣周報）
二尖瓣脫垂症狀。（製表/元氣周報）

手術 高血壓 心臟病

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