小朋友確診後若出現這些症狀 台大醫：恐為MIS-C

台大醫院29日舉辦「認識兒童多系統發炎症候群 (MIS-C) 臺大醫院守護兒童健康順利康復記者會」。記者鄒尚謙／攝影

全台確診新冠肺炎者累計超過300萬例，兒童約占20%左右，當中絕大多數兒童都是輕症，復原狀況良好，但也要小心極少數兒童出現MIS-C（兒童多系統發炎症候群）。台大醫院29日舉行記者會，針對台灣兒童MIS-C進行說明，也提醒如果家中確診兒童有出現發燒時，務必留心小朋友的身體狀況，若合併兩個系統以上的症狀時，務必趕緊送醫治療。

台大急診醫師吳仲琳29日在記者會上說明，MIS-C的診斷有3大條件，第一，是6周內的確診紀錄，PCR或是快篩陽性通報皆可；第二，就是臨床表現，發燒3天以上，並且合併兩個系統以上，明確的症狀如：腸胃道、皮膚粘膜、淋巴結、神經或心臟系統等，嘔吐、腹痛、腹瀉、皮疹、紅唇、草莓舌、結膜炎、頸部淋巴腫大、抽筋等；第三，滿足以上2項條件後，需進行抽血和其他輔助檢查，檢查發炎指數 、肝功能、腎功能、X光等，經診斷後確定才能成為MIS-C個案。

吳仲琳說，確診兒童若出現，退燒後精力下降、倦怠、嗜睡，或是脫水的徵狀，比如：半天以上沒有尿尿、嘴巴黏膜明顯乾燥、激動哭泣時沒有眼淚等等。當確診兒童出現這些危險警訊，提醒爸媽要帶孩子就醫，也務必要告訴醫護孩子之前有感染證據跟相關時間。

台大小兒部副主任張鑾英表示，容易罹患MIS-C的族群，根據美國研究男性、肥胖 、人種這3項都是可能因素。據她觀察，基因因素可能也有影響，但仍待詳細的研究報告。

張鑾英指出，小孩子確診後，很多家長因為看到新聞提到MIS-C，所以看到小孩發燒就會非常緊張，深怕小孩是不是MIS-C。但張鑾英表示MIS-C機率只有萬分之3，也並非確診後發燒都是MIS-C，MIS-C是「發燒同時出疹子」，MIS-C也僅有6成會起疹子。

張鑾英說，要預防MIS-C，首先當然先是預防感染，再來就預防重症，小朋友的兩劑COVID-19疫苗 ，可有效預防8~9成兒童染上MIS-C；在臨床上台大也尚未看到12歲以上青少年的MIS-C個案。