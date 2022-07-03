駝背、背痛、頸椎疼痛…骨質疏鬆有跡可循

「有你真好」電影中，嚴重駝背的阿嬤骨鬆嚴重。（取材自豆瓣電影）

南韓溫馨催淚電影「有你真好」中，77歲嚴重駝背的奶奶為了省下車錢，幫孫子買東西，步履蹣跚地從市場走回家，讓許多人為之鼻酸。從醫學 角度來看，奶奶骨鬆 嚴重，以致彎腰駝背，除了下背或頸椎疼痛，還容易脊椎骨折。

台灣亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁分享，73歲陳姓婦人多年來同樣飽受駝背之苦，睡覺時只能側躺，無法正面躺睡，認為只是老化所致，直到半年前腰部疼痛，就醫發現為脊椎骨折，才知自己骨質疏鬆，骨密度T值（T-score）為-3.3，但她並未聽從醫師建議積極治療骨鬆。

日前再度骨折，症狀更為嚴重，確診為多重脊椎骨折，合併嚴重背痛，接受椎體成形手術 治療，沒想到，術後一個月再度骨折，脊椎骨折多達十處，分布在胸椎跟腰椎，以致駝背加劇，甚至變形，需長期臥床，幾無生活品質可言。

臨床顯示，骨質疏鬆的高危險群，包括女性、老年人、有家族骨鬆病史、骨骼架構較小、性荷爾蒙低下、甲狀腺功能亢進、副甲狀腺素亢進及皮質類固醇較高等患者，其中以停經後女性最為常見。

駝背、身高變矮、背痛均為骨鬆跡象，但常被誤認為老化。（Getty Images）

「骨鬆為沉默疾病，幾無症狀。」陳衍仁說，許多患者都是在骨折後就醫，才發現嚴重骨質疏鬆，事實上，駝背、身高變矮、背痛均為骨鬆跡象，但常誤認為老化、退化而被忽略，未能及時接受治療。

陳衍仁表示，當懷疑自己有骨鬆症狀，建議要到醫院做骨質密度檢查（DXA），當T值大於-1，代表正常骨質，介於-1與-2.5為骨質缺乏，如果小於-2.5，即為骨質疏鬆，應該考慮用藥，而陳姓婦人T值為-3.3，顯示骨鬆嚴重，應該積極接受治療。

目前治療骨鬆的藥物包含口服及針劑，各有其優缺點，在用藥上須考量病患的牙齒狀況、腎臟功能以及骨鬆的嚴重程度，無論使用哪一種藥物，病患都應尋求醫師的專業建議。

「預防勝於治療」，陳衍仁強調，如果已經骨質疏鬆才來治療，就稍微慢了一點，應從年輕時就開始存骨本，要戒菸戒酒，均衡飲食，攝取足夠的維他命D跟鈣，避免飲用過量的咖啡，配合適度的運動，且不要因為想美白，而拒曬太陽。