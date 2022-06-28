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女子健身後肌肉痠痛惡心嘔吐 竟是橫紋肌溶解症找上身

記者胡蓬生／苗栗報導
李明彰建議運動要量力而為並補充足夠水分，預防發生橫紋肌溶解症。圖／大千綜合醫院提供
李明彰建議運動要量力而為並補充足夠水分，預防發生橫紋肌溶解症。圖／大千綜合醫院提供

30歲林姓女子因疫情暫停平日的運動習慣已有一陣子，近來又回健身房運動且時間超過1小時，但隔天出現大腿痠痛、惡心嘔吐、全身無力症狀，急診發現她的肌酸磷化酶指數明顯上升、輕度肝腎功能受損及電解質不平衡，醫師診斷為橫紋肌溶解症，經輸液和電解質補充，症狀漸緩解。

台灣苗栗市大千綜合醫院腎臟內科主任李明彰表示，橫紋肌溶解症是指當骨骼橫紋肌細胞的肌纖維受到傷害，造成肌肉細胞內的物質對身體組織產生毒性，並且產生有毒的生化反應，有時甚至會造成致命性的急性腎衰竭。

他指出，發生橫紋肌溶解症的原因很多，常見的就是運動過度造成肌肉損傷；另外，也曾遇過服用statin類降膽固醇藥物治療的病人出現橫紋肌溶解症，因此需特別留意。其他發生的可能原因包括外傷、中暑、感染、先天性遺傳代謝疾病、電解質異常、甲狀腺功能異常等。

輕度的橫紋肌溶解症會出現肌肉痠痛或尿液呈深褐色的症狀，只需多喝水及打點滴就能緩解；但若肌肉細胞受損嚴重，就需給予大量輸液及利尿劑，以減少肌球蛋白對腎臟的損害。另外，嚴重的橫紋肌溶解症如造成急性腎衰竭且併發水分滯留、高血鉀、代謝性酸中毒時，就必須緊急接受透析治療，才能有效改善狀況。

李明彰提醒，現正值夏天，是橫紋肌溶解症好發季節，民眾運動要量力而為，並記得補充足夠水分，如果出現不適症狀時，務必盡快就醫治療。

李明彰主任表示，若出現肌肉痠痛或尿意呈深褐色的症狀，一定要盡速就醫。圖／大千綜合...
李明彰主任表示，若出現肌肉痠痛或尿意呈深褐色的症狀，一定要盡速就醫。圖／大千綜合醫院提供

肌肉 健身 疫情

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