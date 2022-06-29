親友癲癇發作如何協助？醫師一次為你解答5大QA

圖片來源 ／健康醫療網

許多民眾對「癲癇」一詞也許並不陌生，對疾病的本身卻不太熟悉，若身旁的人突然發生癲癇症時，該如何正確協助？癲癇症是否有病發前兆？有哪些症狀？醫師一次為大家解答。

1.發病前會有哪些徵兆、前兆？

台灣花蓮慈濟醫院神經醫學 、科學中心副主任林聖皇指出，大部分的癲癇症都是無預警的，雖然有些類型的癲癇會有先兆，但現在醫學上也認為先兆也是癲癇症的一部分，以「顳葉癲癇」為例，一些病患會感覺有一股熱氣從肚子往上升或是到一個陌生的地方會覺得很熟悉的「似曾相識感」；回到家時感到不親近、陌生的「陌生感」；有些人則會有害怕或恐慌的感覺，或是聞到燒焦、瓦斯的味道，上述都是所謂的「先兆」，但以醫學的立場來說，這些先兆可能就是癲癇的一部分。

2.癲癇會出現哪些症狀？

癲癇症簡單地可以分為全身性發作、部分性發作，林聖皇說明，全身性的發作也稱為「大發作」，病患的全腦都會放電，通常會先大叫一聲，手腳持續10秒靜止不動後，便開始抽蓄；全身性大發作中還有一種類型為「小發作」，通常發生在國小生、國中生為主，會出現失神、眨眼等狀況，對叫喊都不會有反應，也稱為失神小發作。

大部分比較常見則為部分性發作，並再細分成簡單型、複雜型，林聖皇表示，簡單型部份性發作的病例，只會出現手部麻痹、抽動等症狀，意識仍清楚；複雜型的病例，意識則會改變，可能會有記憶模糊的情況。

3.病人發作後旁人該如何協助？

林聖皇指出，複雜型的部分發作會導致「意識改變」，例如有些人在開車時突然發作，可能會有2種情況，第一種是「停止原本的動作」導致車子停下；另一種則是「自動化」，縱使人已意識不清，但仍會繼續從事原本的動作，造成行車危險，身邊的親友就要立即協助，保護患者以及自己的安全。

至於全身性的「大發作」，林聖皇強調，病患發作後會大叫一聲、全身抽搐、甚至出現咬舌的情形，許多人看到後會相當緊張，把毛巾塞到病人嘴裡，這是一個錯誤觀念。把毛巾塞進嘴巴可能會堵住患者的呼吸道，建議先讓病人「側躺」在地上，避免被口水嗆到，也讓呼吸道暢通，若發作時間超過兩分鐘，就要趕緊叫救護車送醫。

4.造成癲癇的主因？

癲癇的原因與在幾歲時發作癲癇有關，林聖皇解釋，大多會以20歲以前、60歲以後來做分別，首先老年人的癲癇症主要以腦中風 為主；年輕人的癲癇則與腦部發育有關，例如有智力障礙、後天性腦性麻痺等疾病都會癲癇的情況；至於20歲到60歲之間的癲癇成因，則是以車禍、外傷導致腦部受傷為主。

5.癲癇症的治療方式、藥物副作用？

林聖皇表示，癲癇症的治療目前仍以藥物為主，因為藥物的治療，大概可以讓三分之二的病人，得到症狀的緩解，通常投以抑制神經的藥物為主，服藥後較容易感到疲勞、精神不濟，也會影響精神力、專注力。不過，有20%病人是「難治型」癲癇，吃藥並不能改善，就需要考慮外科手術 治療。

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