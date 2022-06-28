我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

兒童也會得長新冠 醫：確診兒有5症狀風險高

記者江婉儀／新北報導
衛福部台北醫院兒童過敏免疫科主任（右）王怡人表示，兒童青少年長新冠症狀多元，提醒家長留意兒童染疫後遺症，若有不適應盡快就醫。圖／衛福部台北醫院提供
衛福部台北醫院兒童過敏免疫科主任（右）王怡人表示，兒童青少年長新冠症狀多元，提醒家長留意兒童染疫後遺症，若有不適應盡快就醫。圖／衛福部台北醫院提供

衛福部6月27日統計，台灣新冠肺炎確診個案累計364萬1921例。衛福部台北醫院兒童過敏免疫科主任王怡人表示，自今年5月底至6月底有近百名兒童因「長新冠」就醫，門診有6成兒童有疲累、久咳、喘症狀，且12至18歲及有過敏體質「長新冠」比率較高。

王怡人說明，近期求診案例包含：一名12歲女孩有過敏史，感染新冠肺炎後誘發氣喘發作，持續久咳喘。另一名15歲男孩有糖尿病史，染疫後持續疲累、胸痛、心悸、喘，且肺部發炎受損導致肺纖維化。還有一名10歲小弟弟染疫後，腹痛、腹瀉、食慾差、頭痛，持續數月，且因身體不適無法專心上課，影響休息及學習。

美國研究分析，8萬71名18歲以下兒童青少年的確診病例，發現此族群的長新冠症狀盛行率達到25.24%，通常在染疫後3個月內出現，症狀可能持續超過2個月。

王怡人提醒，兒童染疫後，因年齡限制無法清楚表達不適症狀，家長除要留意兒童發燒可能伴隨衍生的兒童多系統發炎症候群（MISC）外，也要觀察是否有「長新冠」症狀，如：疲累、咳嗽、胸悶、喘、心悸、情緒不穩注意力不集中、頭痛失眠、聽力嗅覺味覺異常、腹痛、關節肌肉痠痛、皮疹等。

目前收治的「長新冠」兒童中，約有6成疲累、久咳、喘、持續呼吸困難，有3成頭痛、注意力不集中、嗅覺味覺異常，有1成皮膚疹，影響學習及生活品質，讓兒童青少年苦不堪言。

即使確診期間無症狀或輕度感染的兒童，也可能有「長新冠」持續問題。王怡人說，年齡12歲以上，本身有過敏氣喘、自體免疫疾病、肺部疾病、糖尿病、肥胖的兒童，或染疫時有出現超過5種症狀的兒童，皆屬於「長新冠」高風險族群，18歲以下有「長新冠」症狀可至兒科就醫，加速復原以回歸正常生活。

過敏 糖尿病 新冠肺炎

上一則

1顆普拿疼殘留體內5年？藥師建議服止痛藥5不原則

延伸閱讀

卡拉OK聚會 半數人染疫 家中2歲小兒也被傳染

卡拉OK聚會 半數人染疫 家中2歲小兒也被傳染
華府提供特定人群免費猴痘疫苗

華府提供特定人群免費猴痘疫苗

兒童染新冠也有重症 醫生籲及時接種疫苗

兒童染新冠也有重症 醫生籲及時接種疫苗
郵輪客多數上船就脫口罩 有人染疫

郵輪客多數上船就脫口罩 有人染疫

熱門新聞

柳營奇美口腔顎面外科醫師林哲毅說，預防口腔癌，醫師除避免抽菸、嚼檳榔與飲酒外，建議還要落實定期口腔黏膜檢查。圖／柳營奇美提供

預防口腔癌 醫師：留意五大症狀速就醫檢查

2022-06-23 06:08
北市聯醫醫師建議，針對猴痘高風險接觸者，可使用牛痘或天花猴痘預防接種。圖／取自北市聯醫中興院區醫師姜冠宇臉書

若得猴痘超痛 醫：肛門、陰莖潰瘍 排便、睡覺都有問題

2022-06-26 05:22
想睡卻整晚睡不著很痛苦，最好及早向醫師診治。記者簡慧珍／攝影

長新冠九大症狀這種最痛苦 惡性循環生活品質差

2022-06-21 05:50
圖片來源 ／健康醫療網

一喝牛奶就腹瀉？ 益生菌這樣挑助減緩乳糖不耐

2022-06-24 02:50
圖片來源 ／健康醫療網

男性也要注意更年 醫：超過40歲有這些症狀應就醫檢查

2022-06-24 01:50
(取材自健康醫療網)

乳癌延後治療2年 她再次就醫 乳房鈣化點已如大雪

2022-06-25 00:45

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下