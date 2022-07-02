突然長「痣」別輕忽 當心皮膚癌找上門

醫師表示，皮膚癌的危險因素包括：紫外線暴曬、家族史、接觸化學藥劑、皮膚反覆發炎等。（Getty Images）

85歲的鍾姓婦人下唇角突然長了一顆褐黑色突起物，因為不痛不癢、長得就和痣差不多便不以為意。沒想到幾個月後，這顆「痣」竟演變為潰瘍，擦藥也不見改善，傷口越來越大；最後鍾婦覺得不對勁才前往就醫，經病理切片檢查，確診為「皮膚基底細胞癌」，由整形外科進行「廣泛性楔形切除術」治療，復元良好，僅需後續回診追蹤。

台北慈濟醫院整形外科醫師李京軒表示，皮膚是人體面積最大的器官，任何只要有皮膚的部位都可能生成皮膚癌，其危險因素包括：紫外線暴曬、家族史、接觸化學藥劑、皮膚反覆發炎等，年紀愈大發生機率愈高。

李京軒進一步指出，皮膚癌可依癌細胞 來源不同分為多種形態，如「基底細胞癌」、「鱗狀細胞癌」及「黑色素細胞癌」三種；其中，由黑色素細胞癌病變引起的「黑色素細胞癌」是當中最棘手的，惡性度、轉移率都高，所幸發生率僅為十萬分之一；而由皮膚角質細胞癌變產生的「基底細胞癌」最為常見，占所有皮膚癌的50%以上，惡性程度低，生長緩慢且不易轉移，及時接受手術 便可有效治癒，算是比較不壞的壞人。

基底細胞癌是一個常見但卻容易被忽略的皮膚癌，飾演金鋼狼的澳洲知名演員休傑克曼去年因基底細胞癌七度復發而動刀。（路透資料照片）

「手術切除」為首選

雖然相較其他癌症，皮膚癌的治癒率高，然而放任其惡化，還是可能侵犯肌肉、神經，甚至轉移至淋巴或其他器官，影響預後。李京軒說明，臨床上，皮膚癌的診斷需仰賴切片檢查，醫師會依腫瘤 大小、侵犯部位等評估治療方式，一般以手術切除為治療首選，為求除惡務盡，手術會由病灶向外延伸預留0.5公分以上的安全範圍進行廣泛性切除；由於鍾奶奶的腫瘤接近唇瓣，李京軒醫師透過「廣泛性楔形切除術」，做一V形切口清除病灶，一方面有利縫合，另一方面也能維持嘴唇生理功能及外觀。

留意潰瘍久不癒合

值得注意的是，皮膚癌初期往往因不痛不癢毫無症狀，被民眾誤以為是黑斑、痣，或是不小心弄到的小傷口而延誤治療。李京軒提醒，皮膚癌雖與斑痣相似，但仍有區別；舉凡不對稱、邊界不清楚、顏色不均勻、大小超過0.5公分、短期出現不尋常變化、不明出血或是潰瘍久不癒合等，都可能是皮膚癌的徵兆，應該盡早尋求皮膚科或整形外科醫師診治，以利早期發現早期治療。另外，他也呼籲大家留意紫外線傷害，是造成皮膚癌的最大元凶，呼籲民眾外出應做足防曬。

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