中醫呼籲勿迷信「無敵星星」 二次染疫症狀恐加劇

台灣光田綜合醫院中醫部蔡岳廷主任提醒中重症與慢性病患者，要小心康復後的長新冠症狀。（圖：台灣光田綜合醫院提供）

新冠肺炎確診人數多，中醫師呼籲勿迷信「無敵星星」(即打3劑疫苗 加自然感染)，二次染疫症狀恐加劇，也提醒康復後調養身體，除了多休息，飲食清淡少吃冰冷食物，讓身體能修補元氣。

台灣光田綜合醫院中醫部主任蔡岳廷表示，近日在臨床上已接到不少確診患者在康復後仍有不適症狀的案例，他說最常見的症狀是疲勞倦怠、咳嗽卡痰，部分人會出現胸悶、吸不過氣的症狀，幸好多數人的症狀都算輕微，但因個案還不少，因此即使康復，民眾還是要好好留意自己的健康。

蔡岳廷說，面對長新冠後遺症，中醫會以「去邪、補正」的概念來為患者來調養，要看患者的體質來對證下藥，例如有些患者無力倦怠的症狀較嚴重，就會針對這個症狀來用藥；他也推薦引用元氣茶飲，「其中的黃耆、白朮、防風三味藥，有益氣固表的功效，也有助於提升免疫力 。」

幼童跟兒童因為對草藥的氣味比較敏感，蔡岳廷建議，可以讓小朋友使用三伏貼貼在背部穴道，三伏貼對呼吸道問題的療效相當顯著，且可誘發局部免疫反應，進而達到調節整體免疫系統的功效。

蔡岳廷強調，康復後持續做好防疫 工作很重要，千萬別以為確診後有「無敵星星」，他說有一位打滿三劑後確診的年輕人，康復後再度染疫，而且第二次的症狀比第一次嚴重很多，所以即使康復，防疫工作還是不可少。