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染疫後失眠躺到天亮… 長新冠9大症狀 失眠最折磨人

簡慧珍
想睡卻整晚睡不著很痛苦，最好及早向醫師求診。（記者簡慧珍／攝影）
想睡卻整晚睡不著很痛苦，最好及早向醫師求診。（記者簡慧珍／攝影）

台灣新冠康復者常見掉髮、紅疹、心悸、胸痛、腦霧、憂鬱、焦慮失眠等9大症狀，最近彰化縣有3名婦女有其中多種症狀逾一個半月，但最痛苦的是失眠，沒睡好讓其他症狀加劇，經過向醫師求助，放鬆心情配合藥物治療半個月，逐漸獲得改善。

37歲劉姓患者擔任公司主管，確診居隔期滿後，上班時間內密集打電話回辦公室叮嚀工作，看似精神飽滿，但同事既覺得她很焦慮又滿面倦容，原來劉女整晚失眠影響情緒，白天無法好好上班，擔心工作沒做好就加強督促同事認真工作。

「染疫前上床5分鐘就睡得像豬，染疫後醒著到天亮。」50歲黃姓病人是餐飲店長，確診居隔期滿上班就越來越難入眠，故意忙東忙東拖到晚上12點上床，直到天亮還是沒睡著；她說，以前無法同理同事失眠的痛苦，現在總算知道疲累卻睡不著的痛苦。

劉姓患者不但失眠，也有胸悶症狀，黃姓病人還有一點喘和疲倦，她們都到衛福部彰化醫院康復整合門診就醫，胸悶及呼吸會喘等症狀由胸腔內科醫師開藥物治療，失眠的部分請彰化醫院精神科會診。

精神科主任主任梁孫源表示，劉姓與黃姓病人都是責任感很重的職業婦女，因確診打亂工作計畫，擔心公司業績下降、餐飲店沒生意、孩子遠距學習效果不好等狀況，急切想重返正常生活秩序，各種壓力上身導致身心調節失衡，表現在外在症狀就是失眠，睡眠品質差將影響康復。

「這些工作不是非你不可，你居隔的時候，別人也可以運作，不是嗎？」梁孫源對劉、黃兩名病人說，不要那麼執著於工作，晚上聽輕鬆音樂。經過心理師輔導和服用鎮靜藥物，已慢慢紓緩失眠的困擾。

另一名61歲的邱姓婦女確診後失眠，到衛福部彰化醫院中醫科求診，中醫師張煒東表示，邱女伴有確診者康復後常見的胸悶、疲倦、乏力、心悸等心氣陰不足等症狀，服用生脈飲為主方的加減酸棗仁湯、天王補心丹等安眠調理藥，服用兩周已改善。

胸悶、疲倦、乏力、心悸等也是屬於「長新冠」。（Getty Images）
胸悶、疲倦、乏力、心悸等也是屬於「長新冠」。（Getty Images）
台灣衛福部彰化醫院精神科主任主任梁孫源談醫治的「長新冠」病例，往往是心因性失眠。...
台灣衛福部彰化醫院精神科主任主任梁孫源談醫治的「長新冠」病例，往往是心因性失眠。（記者簡慧珍／攝影）

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