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月經一直滴滴答答 輕熟女確診子宮內膜癌肉瘤

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

33歲小莉月經鮮少準時報到，且量也不多，但她多年來不予理會，沒想到最近幾個月竟然一個月來兩次，且將近20天一直滴滴答答排不乾淨，經血量是平常的兩倍多，嚇得她趕緊就醫，經切片檢查，不幸確診為子宮內膜癌肉瘤，不得不手術切除子宮。

子宮內膜癌肉瘤 月經長期不規則要當心

台灣亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民表示，患子宮內膜癌肉瘤是惡性子宮腫瘤之一，從子宮最內層長出來的惡性腫瘤，常見的症狀是子宮異常出血、月經週期不規則，或者停經後出血，好發於停經後的婦女，但40歲以下罹患子宮內膜的女性較少見，若出現上述異狀，婦女朋友務必提高警覺。

子宮內膜癌肉瘤 需分期手術並化療

葛裕民主任指出，子宮內膜癌肉瘤主要透過手術進行治療，患者經3D腹腔鏡進行子宮內膜癌分期手術，先切除子宮，術後再輔以化療治療，順利徹底清除癌細胞，3D腹腔鏡與達文西機械手臂手術都具有立體高解析的影像，對於骨盆腔器官的相關位置能清楚呈現，協助醫師在手術時精準切割病灶，縮短手術時間以及出血量，不僅併發症少，恢復也快。

高危險族群 出現異狀應盡速就醫

葛裕民主任強調，若本身患有多囊性卵巢症候群、長期排卵不正常、子宮內膜沒有完整剝離導致舊細胞累積其中，長年累月之下，就可能會造成子宮內膜增生，大幅增加癌化風險。

葛裕民主任也提醒，若有月經周期不規則、停經後陰道出血，或者非經期排出帶血的分泌物，以及骨盆或者腰部疼痛的情形，都應盡快就醫檢查，避免小病變成大病後悔終生。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54220


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