我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷渡遇上103℉高溫 德州卡車驚現46屍體、16人倖存

更新／美鐵密州出軌 3死50傷 初判路面缺安全標示

不只停經女性需注意 還有3種人要小心骨鬆危機

記者吳貞瑩／台北報導
陽明大學附設醫院骨科主治醫師馮尚文。圖／馮尚文提供
陽明大學附設醫院骨科主治醫師馮尚文。圖／馮尚文提供

骨鬆是一種慢性疾病，醫師提醒，女性停經之後的骨質會快速流失，老年時的骨質可能失去一半，而糖尿病、慢性腎病，自體免疫等疾病患者，也是骨鬆高危險群，不可不慎。

台灣陽明大學附設醫院骨科主治醫師馮尚文表示，人體的骨質由造骨細胞及蝕骨細胞調控，骨質疏鬆是因骨骼的質或量變差，易發生骨折。人體骨量從青春期開始快速成長累積，30歲左右達到巔峰，之後每年約以0.5至1％速度流失，而女性的雌激素會抑制蝕骨細胞的活性，降低骨質破壞與吸收。因此女性停經後失去雌激素保護時，骨質流失的速度會加劇，每年流失約為2至3%，故停經後婦女須更加留意骨鬆的發生。

部分慢性病也會帶來次發性骨鬆。馮尚文說，第一型糖尿病人因為胰島素和IGF-1等荷爾蒙缺乏，導致造骨細胞功能受損，造成骨質疏鬆。再加上第一型糖尿病在青少年時期發病，來不及累積足夠骨量。根據統計，30至40歲的第一型糖尿病患者骨質不足和骨質疏鬆的比例是對照組的兩倍。

慢性腎臟病也會導致骨質疏鬆，主要因為鈣和磷的代謝異常、維生素D缺乏、繼發性副甲狀腺功能亢進，洗腎病人的骨折風險約為正常人的四倍。而慢性阻塞性肺病的病人因有多項共病，且長期使用類固醇，也易發生骨質疏鬆。

紅斑性狼瘡及類風濕關節炎等自體免疫疾病的患者，身體處於慢性發炎，發炎性細胞激素上升，引起蝕骨細胞活性增加，也會造成骨質流失，骨密下降；再加上使用類固醇藥物，同樣會造成骨鬆。

針對以上這些慢性病衍生的次發性骨鬆患者，馮尚文表示，應轉介至次專科，如內分泌專科（或是新陳代謝科）、風濕免疫科等，先治療原本的病因，才能大幅改善後續引發的骨鬆。但仍不能忽略骨鬆可能帶來的風險。

針對已有骨質疏鬆症風險因子者，他建議可主動去醫院做骨質密度檢查（DXA），並利用FRAX（骨折風險評估工具）計算未來十年之髖骨骨折或主要骨鬆性骨折風險，若為高風險者，就要直接以藥物預防及治療。避免發生骨鬆性骨折後造成的併發症風險，甚至可能導致死亡。

而在生活習慣上，建議民眾自年輕時培養規律運動的習慣，同時戒菸酒，飲食上補充鈣質及維生素Ｄ，提前存好骨本，降低骨鬆風險。

骨折風險評估工具（FRAX）

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=cht

骨鬆 糖尿病 骨科

上一則

打過牛痘或水痘疫苗能防猴痘嗎？醫師的答案快參考起來

下一則

腳踝扭傷腫得像「麵龜」 把握黃金治療期避免關節炎

延伸閱讀

唐山打人案／警方科普：肋骨骨折司法鑑定屬「輕微傷」

唐山打人案／警方科普：肋骨骨折司法鑑定屬「輕微傷」
停經婦胃痛胸悶 竟是骨質疏鬆

停經婦胃痛胸悶 竟是骨質疏鬆
唐山打人案1公安副局長遭拔 警：2女輕傷 轉普通病房

唐山打人案1公安副局長遭拔 警：2女輕傷 轉普通病房
骨鬆不自知 70歲婦坐椅子竟骨折

骨鬆不自知 70歲婦坐椅子竟骨折

熱門新聞

柳營奇美口腔顎面外科醫師林哲毅說，預防口腔癌，醫師除避免抽菸、嚼檳榔與飲酒外，建議還要落實定期口腔黏膜檢查。圖／柳營奇美提供

預防口腔癌 醫師：留意五大症狀速就醫檢查

2022-06-23 06:08
想睡卻整晚睡不著很痛苦，最好及早向醫師診治。記者簡慧珍／攝影

長新冠九大症狀這種最痛苦 惡性循環生活品質差

2022-06-21 05:50
北市聯醫醫師建議，針對猴痘高風險接觸者，可使用牛痘或天花猴痘預防接種。圖／取自北市聯醫中興院區醫師姜冠宇臉書

若得猴痘超痛 醫：肛門、陰莖潰瘍 排便、睡覺都有問題

2022-06-26 05:22
圖片來源 ／健康醫療網

一喝牛奶就腹瀉？ 益生菌這樣挑助減緩乳糖不耐

2022-06-24 02:50
圖片來源 ／健康醫療網

男性也要注意更年 醫：超過40歲有這些症狀應就醫檢查

2022-06-24 01:50
(取材自健康醫療網)

乳癌延後治療2年 她再次就醫 乳房鈣化點已如大雪

2022-06-25 00:45

超人氣

更多 >
搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏
加州將退款 個人收入25萬元以下可領 1戶最高1050元

加州將退款 個人收入25萬元以下可領 1戶最高1050元

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
梁朝偉的電眼太溫柔 劉嘉玲曬夫自拍祝福60大壽

梁朝偉的電眼太溫柔 劉嘉玲曬夫自拍祝福60大壽
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授