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打過牛痘或水痘疫苗能防猴痘嗎？醫師的答案快參考起來

記者修瑞瑩／台南報導
台灣出現首例的境外移入猴痘病例，引發關注，圖為國外的猴痘患者。（路透）
台灣出現首例的境外移入猴痘病例，引發關注，圖為國外的猴痘患者。（路透）

台灣在1979年之前，幾乎每個人都打過俗稱牛痘的天花疫苗，成大感染科醫師陳柏齡表示，針對猴痘最新的感染與變異等資料還不是很多，從現有資料來看，打過天花疫苗的人，對猴痘應仍有部分的預防效果，但不是百分百，此外，猴痘與水痘是完全不同的病毒感染，打水痘疫苗對預防猴痘沒有效果。

台灣出現首例境外移入的猴痘患者，在新冠肺炎疫情仍嚴峻下，讓不少民眾擔憂，而猴痘目前沒有專用的疫苗，美國疾病管制中心核准一款天花疫苗，可用在預防猴痘上。

猴痘因為快速在全球傳染開來，引發全球公衛的關注，但猴痘到底是什麼？為何天花疫苗可以預防猴痘，猴痘與水痘有什麼不同，可能很多民眾都搞不太懂。

「醫師，我有打過水痘疫苗，可以預防猴痘嗎？」陳柏齡表示，最近有接獲這樣的詢問，但事實上兩者完全不同，水痘是水痘病毒引起的，一旦感染後，即使痊癒，病毒會潛伏在體內，之後再度復發就是帶狀皰疹，也就是俗稱的「皮蛇」，目前全球雖然仍有水痘疫情，但台灣水痘疫苗是常規疫苗，已很少看到病例。

而猴痘則是與天花同屬「正痘病毒」，陳柏齡表示，天花與水痘身上都會起水泡，但天花的情況嚴重很多，死亡率更是達到3成（猴痘死亡率大約是0到1成），在牛痘疫苗發明後，成功的控制了疫情，台灣在1979年就停止天花疫苗（牛痘）的注射，世衛組織也在1980年宣布人類已根除天花病毒，而在1979年之前台灣人應該多數都有打過牛痘疫苗，注射的部位在大腿或左臂，呈散狀花型。

陳柏齡表示，天花疫苗是一種很成功的疫苗，主要是正痘病毒為一種DNA病毒，與新冠肺炎是RNA病毒不同，後者很容易變異，讓疫苗失效，但前者變化很慢，因此疫苗能夠根除天花，卻很難根除新冠肺炎。早期牛痘的研發是利用在牛身上產生的牛痘病毒，注射到人體，牛痘病毒與天花病毒類似，對人類的毒性低很多，藉此預防天花，但科技進步，現在的天花疫苗已經不是用牛痘病毒製造。

他表示，過去天花病毒只要打一劑就能終身免疫，一般的疫苗打過一陣子後體力抗體濃度就會減少，但天花疫苗在隔很久後再次遇到病毒仍能有很高的抗體，也因此曾經打過天花疫苗的人，雖然至少都4、50年以上，對於猴痘仍會有部分的保護效果，不過猴痘病毒經過這麼多年，可能也有某種變化，讓其傳染能力增加，流行範圍變大，天花疫苗到底還能有多少保護效果，可能須要進一步的研究。

他表示，目前根據疾管署的認定，仍不需要大規模注射天花疫苗來預防猴痘，注射對象仍以高危險族群為主，例如醫護人員。

台灣出現首例的境外移入猴痘病例，引發關注，圖為患者長在大腿上的水泡。圖／台南市衛...
台灣出現首例的境外移入猴痘病例，引發關注，圖為患者長在大腿上的水泡。圖／台南市衛生局提供

疫苗 猴痘 疫情

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