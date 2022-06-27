男大生無故翹課還想尋短 檢查發現是躁鬱症

新竹台大分院精神醫學部醫師鄒長志。圖／新竹台大分院提供

台灣新竹一名19歲男學生高中畢業後進入理想大學與科系就讀，近期卻無故翹課，整天無精打采窩在宿舍不想出門，甚至情緒莫名低落，有想結束生命念頭，他原本以為患有憂鬱症 ，就診才發現過去曾有輕躁期症狀發作，罹患的是雙相情緒障礙症，也就是俗稱的躁鬱症。

男學生說，他原本認真學習，最近卻覺得做事都提不起勁，開始無故翹課，作業也是勉強完成，不太想跟同學說話，幾乎都窩在宿舍裡不想出門，感到莫名的低落，甚至有想自殺、結束自己生命的念頭。

新竹台大分院精神醫學 部醫師鄒長志解釋，雙相情緒障礙症是一種周期性出現情緒過度亢奮或情緒過度低落的疾病，同時合併出現心理、生理和行為上的其他症狀。

在躁期或輕躁期時，可能會出現情緒過度愉悅、過度熱情或信心、話量比平常多、睡眠需求減少、覺得自己反應敏捷、精力充沛、容易衝動或與他人發生衝突。在鬱期時，可能會出現情緒過度低落、興趣減低、食慾減少、體重減輕、睡眠障礙、反應偏慢、整天不想動、無精打采、有罪惡感、甚至有自殺意念或企圖。

評估雙相情緒障礙症時，最重要的是要和憂鬱症做區分，因為雙相情緒障礙症的病友大部分都是鬱期的時候才會願意來醫院就醫，這時若沒有仔細評估，則有可能會忽略病人過往的躁期或輕躁期表現，而誤以為是憂鬱症。

鄒長志說，雙相情緒障礙症和憂鬱症是兩個不同的疾病，治療上也有所不同，若沒有使用正確的藥物，有時非但不能改善病症、甚至可能誘發躁症發作。

雙相情緒障礙症主要以藥物治療為主，包括口服情緒穩定劑和抗精神藥物，也會依據不同病人的狀況，安排心理治療、認知行為治療或復健治療。針對病情嚴重的特殊病人，也會安排住院治療，透過護理師、臨床心理師 、職能治療師的整合醫療團隊的介入，共同改善病人的病情。

相情緒障礙症與遺傳有關，有遺傳體質卻不一定會發病，個人的心理性格、成長發育、環境壓力與適應能力都可能與疾病相關。因此除配合醫師治療外，平常應多嘗試暸解自我、察覺自己的情緒、培養正向思考與抒發壓力的因應能力，都有助於減少發作，維持平穩的生活。