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男腹部脹痛發現肝癌 「微波消融術」精準熱死腫瘤

黃寅
腹部隱隱作痛，別以為是胃炎，有可能是肝長腫瘤。(Getty Images)
腹部隱隱作痛，別以為是胃炎，有可能是肝長腫瘤。(Getty Images)

一名68歲男子近日常感覺腹部隱隱作痛，以為是胃炎而求診。醫師檢查發現他的肝右葉有一顆約3.2公分肝腫瘤，並確診是惡性肝癌，經施以「微波消融術」治療，僅花10分鐘就利用熱能讓肝腫瘤快速凝固壞死，讓肝腫瘤已無殘存，目前以定期影像檢查與抽血追蹤。

台灣澄清醫院中港院區胃腸肝膽科主任何士奇指出，患者是B型肝炎帶原者，腹部脹痛是因腫瘤壓迫肝臟表面神經所致。微波消融術是把高頻率電磁波導入腫瘤，利用組織中水分的高速震動，瞬間產生140℉至302℉的熱能，快速使腫瘤局部凝固與壞死，整個療程約10分鐘，皮膚組織表面切口只約0.3公分。

患者家屬說，患者為了在疫情間顧好生意，三餐不固定，日前腹痛以為是腸胃炎，自行購藥服用卻無法緩解，後來因右下腹部悶脹感頻率加劇，才到醫院求診。

何士奇說，利用電腦斷層攝影(CT)與磁振造影(MRI)雙重檢查，發現該患者的肝臟右葉有一顆約3.2公分的腫瘤，經病理切片確診為惡性肝癌，醫療上應立即處理，以免日益增大以及癌細胞轉移。微波消融術可針對患者的腫瘤狀況，精確控制消融範圍，在手術時間縮短、傷口極小的過程中，不僅能保全肝臟完整性，同時保護肝臟機能最大化。

他強調，B、C肝患者是肝癌高危險群；肝腫瘤演變成肝癌過程，通常是一種無症狀的漸進發展，從慢性發炎、纖維化、肝硬化，最後演變成肝癌。肝癌早期幾乎無症狀，若是有明顯不適症狀，大多已是疾病中晚期，因此呼籲民眾定期接受腹部超音波檢查。

腫瘤 手術 癌細胞

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