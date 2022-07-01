我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

單側鼻塞、頻流鼻血 過敏性鼻炎好不了？竟是腫瘤作怪

趙容萱
中山附醫耳鼻喉科醫師黃承楨說明，張姓病患經3D鼻竇導航手術治療後，鼻塞等症狀都消失，恢復正常生活。（圖：台灣中山附醫提供）
中山附醫耳鼻喉科醫師黃承楨說明，張姓病患經3D鼻竇導航手術治療後，鼻塞等症狀都消失，恢復正常生活。（圖：台灣中山附醫提供）

60歲張姓男子因右側鼻塞、黃鼻涕、鼻血及嗅覺喪失等症狀，以為是過敏性鼻炎，在診所治療不見好轉，持續超過半年且鼻塞加劇，轉診到醫學中心檢查，發現右側鼻腔腫瘤已侵犯到眼眶附近及顱底，經手術治療後，終於恢復正常的生活。

台灣中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承楨說，門診安排張姓病患鼻竇內視鏡檢視，發現右側鼻竇炎及鼻腔腫瘤增生，電腦斷層顯示右側鼻竇嚴重發炎外，腫瘤甚至局部侵犯眼眶附近及顱底情況。經3D鼻竇導航手術治療後，鼻腔倒生性乳突瘤。鼻塞、黃鼻涕、鼻血及嗅覺喪失症狀都消失。

張姓男子說，他因為長期右側鼻塞，也到診所就醫，但一直不見好轉，到醫院檢查才發現是腫瘤，經過接受手術後，鼻子不塞了，其他不適的症狀也消失，整個人變得輕鬆。

黃承楨指出，單側鼻塞的原因有很多，包含鼻中膈彎曲、鼻息肉、黴菌性鼻竇炎、鼻腔異物、鼻腔腫瘤等。其中，鼻腔倒生性乳突瘤為鼻腔常見良性腫瘤，約占鼻內腫瘤5%。好發於55歲的年紀，男性比例較高，約為女性的2至5倍。

他說明，可能與抽菸、鼻過敏及人類乳突病毒(HPV)感染相關。常見症狀為鼻塞、黃鼻涕、嗅覺不良及鼻血。鼻腔倒生性乳突瘤有三大特性：第一，容易局部侵犯鼻竇黏膜及骨頭組織；第二，約有5%到15%轉變成惡性腫瘤的可能，故建議外科治療；第三，復發率高，追蹤10年約有30%患者會復發。

黃承楨說，3D鼻竇定位導航系統，目前已經利用在鼻竇炎及鼻腔腫瘤手術。利用光學或電磁定位，將個人化的電腦斷層相片重組，建立個人鼻竇地圖，誤差僅有1至2公釐。因此能避開重要神經組織如眼睛及顱底，精準清除鼻竇炎及鼻腫瘤病灶，增加治療成功率及降低復發率。

腫瘤 手術 醫學

上一則

男腹部脹痛發現肝癌 「微波消融術」精準熱死腫瘤

延伸閱讀

新研究：乳癌夜間擴散最快 診療方式可能改變

新研究：乳癌夜間擴散最快 診療方式可能改變
5旬婦人變胖、呼吸喘 驚見「巨大卵巢囊腫」藏肚

5旬婦人變胖、呼吸喘 驚見「巨大卵巢囊腫」藏肚
單側鼻塞、流黃鼻涕 當心是「鼻腔腫瘤」警訊

單側鼻塞、流黃鼻涕 當心是「鼻腔腫瘤」警訊
眼睛周圍冒紅點 竟是類肉瘤病

眼睛周圍冒紅點 竟是類肉瘤病

熱門新聞

注脂肉vs.重組肉 有什麼差別？製表╱黃妙雲

吃多傷身… 注脂肉、重組肉差在哪？1張表教你分清楚

2022-06-28 02:30
止痛藥最好由醫囑正確使用。圖／ingimage

1顆普拿疼殘留體內5年？藥師建議服止痛藥5不原則

2022-06-28 05:14
楊大緯分享胸痛口訣，若出現4種情形需注意是不是急性心肌梗塞。 圖／翻攝自楊大緯臉書

胸痛記住這口訣 出現這4狀況需注意是否為急性心肌梗塞

2022-06-30 06:02
北市聯醫醫師建議，針對猴痘高風險接觸者，可使用牛痘或天花猴痘預防接種。圖／取自北市聯醫中興院區醫師姜冠宇臉書

若得猴痘超痛 醫：肛門、陰莖潰瘍 排便、睡覺都有問題

2022-06-26 05:22
台南市立醫院中醫師建議可以按壓豐隆穴，以舒緩長新冠症狀。圖／市醫提供

長新冠咳個不停 中醫師建議按壓這個穴道可有效緩解

2022-06-29 06:03
圖片來源 ／健康醫療網

一喝牛奶就腹瀉？ 益生菌這樣挑助減緩乳糖不耐

2022-06-24 02:50

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手