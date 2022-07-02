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乳癌成文明病 每36分鐘增1例 妙齡女4大問題釀病

許政榆
台灣研究顯示，乳房攝影篩檢可降低41%女性乳癌死亡風險。（本報資料照片）
台灣研究顯示，乳房攝影篩檢可降低41%女性乳癌死亡風險。（本報資料照片）

乳癌逐漸成為「文明病」之一，世界衛生組織（WHO）最新統計，去年全球乳癌新增病例數，首度超越肺癌，成為全球最常見癌症。醫師指出，除遺傳性乳癌、老化等，年輕女性因晚婚或未生育，及抽菸喝酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等4大生活型態問題，加劇乳癌發生。

世衛指出，乳癌為女性最常見癌症，2020年將近70萬人死於乳癌。台灣衛福部2020年死因統計，有2655名女性死於乳癌，平均每天7.3人死於乳癌，是婦女癌症死亡率的第3位；2019年癌症登記年報資料顯示，新診斷乳癌個案為1萬4856人，是婦女癌症發生率的第1位；平均每36分鐘有1名女性罹患乳癌。

造成乳癌的危險因子包括：老化、基因變異、生育因子（初經早、停經晚、未曾生育、晚生育、未曾哺乳等）、具有乳癌家族史、相關病史（卵巢癌或子宮內膜癌等）、抽菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等。其中菸、酒、飲食、身體活動等因素，可以透過健康的生活型態加以預防。

根據美國癌症研究所指出38%的乳癌是可以被預防，同時呼籲女性朋友們在年輕時就要養成健康的生活型態，包含：飲食均衡、規律身體活動、維持理想體重、遠離菸酒等致癌因子、適時釋放自我的身心壓力等。

台灣乳房醫學會理事長、台北榮總外科部主任曾令民表示，乳癌逐漸成為「文明病」之一，觀察全世界愈發達如歐美國家，其乳癌新發生數是緩步增加，每年約以3到5%幅度成長；台灣每年新增1.4萬名新診斷乳癌個案，發生中位數也逐漸老化，趨近西方，至今未見下降趨勢。

曾令民表示，各年齡層女性發生乳癌比例皆增加，若觀察20、30歲女性族群，因不少職業女性晚婚、未生育，即產生危險因子，且加上酒精、菸品、精緻飲食等不健康生活型態，加上不運動、肥胖等，導致乳癌發生機率增加。

台灣女性生育第一胎平均31歲，曾令民說，乳癌患者完成必要治療後，仍須服藥5至10年，若30歲罹患乳癌，治療完成大多超過40歲甚至45歲，他呼籲年輕乳癌患者，治療前應評估是否做生育力保存，包括凍卵、卵巢組織保存等，避免啟動治療計畫後影響生育力。

預防乳癌，可透過乳房X光攝影，偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌；根據我國實證研究，大規模篩檢能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率。根據104至108年新診斷乳癌的5年期別存活率，第0期及第1期乳癌的5年存活率逾94%，但是第4期乳癌的5年存活率僅約35%。

曾令民表示，另針對遺傳性乳癌，目前多以預防性切除乳房並定期追蹤，避免引發罹癌風險，不過國際藥廠正積極研發治療藥物，未來有機會透過藥物改善治療效果，抑制癌細胞不易惡化，提供患者除預防性切除以外更多治療選擇，但仍需評估藥物費用及副作用。

癌症 肥胖 世衛

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