我的經驗／從看診到確診 醫護的染疫路

黃弘孟說，身為醫師，每天照顧病人，確診是躲不了的。（記者邱德祥／攝影）

「確診真的很意外。」台北市立聯合醫院副總院長黃弘孟4月20日確診，當時他代理和平婦幼院區院長，是台灣首位確診的醫院院長。他說，身為醫師，每天照顧病人，確診是躲不了的，這次就是輪到自己了。

確診至今兩個月，黃弘孟感覺像是好久前的事，平時埋首工作的他，覺得時間過得很快。回想這次確診，他在4月18日負責門診，隔壁診間有患者確診，由於他的診間與隔壁共用出入口，他也被匡列，但隔壁診間的醫師、護理師及他都陰性。

20日快篩也是陰性，但身為耳鼻喉科醫師的他爲自己做PCR篩檢 ，當時還開玩笑，「如果是陽性，可以隔離一周，順便休息一下。」同仁一旁笑說，「你沒份啦！」，沒想到傍晚PCR結果出爐，竟是陽性。

黃弘孟得知結果，一臉詫異，「怎麼會是我？」Ct值約30多，病程屬於初期，他懷疑可能是診間環境帶有病毒而感染。確診當天晚上開始喉嚨痛、身體「夯夯」有點微熱。

染疫最擔心 連累夥伴

確定染疫後，黃弘孟只擔心「同仁不要因我受累、被我感染」，每天問大家是否安好。當時沒特別思考自己的身體狀況，也不覺得嚴重，「更沒想到會不會因此死掉。」那時候疫情 剛起，只想要趕快好起來，不要增加大家麻煩。

住院期間，第一天喉嚨痛、身體發熱，服用普拿疼、多喝水。第二天護理人員進入病房照顧、清消環境，詢問「院長，今天有沒有不舒服，還好嗎？」他不想增加同仁負擔，總回答「還好」，其實他已開始咳嗽、流鼻水、鼻塞，就自己多喝水。

到了第三天，覺得不能這樣下去了，向同仁坦承，咳嗽讓他不太舒服，於是醫師立即開藥，他也在病房內做呼吸復健運動，增加肌力、體力，維持肺部健康。

平時工作忙碌，黃弘孟沒有太多時間陪伴孩子，這次住院，兩名子女都傳訊息：「爸爸，你還好嗎？今天有沒有好一點？」讓他十分感動，想到沒能在孩子小時候多花點時間陪伴，說著有點哽咽起來。

見同仁辛苦 調整輪班

這次住院，黃弘孟對病患住院和護理同仁照顧病人的辛苦有更多體悟。「在防疫 作為下，確實可以讓確診患者住得舒服一點。」出院後，他要求同仁把隔離病房的棉被套、枕頭套換新一點，環境布置、日夜燈光調整等，比照家中溫暖的情境。

每天看到護理同仁身穿防護衣，進入病房照顧病人、環境清消，真的很辛苦，他也設法改善，例如調整輪班，增設隔離病房內對講機，以減輕護理人員頻繁進出。

去年5月，和平醫院所在的萬華地區爆發本土疫情。黃弘孟說，當時相當「慘烈」，在滿床狀態下，衛福部下令一周內清空，成為應變防疫醫院。「病人不是蘋果，不是搬到另一個籃子就好，況且也沒有其他的籃子」，其他醫院也沒有類似經驗，最後大家齊心協助調度，五天內順利清空病房。

黃弘孟已忘記疫情爆發最初兩周，他是如何活過來的，幾乎沒吃什麼、也沒怎麼睡，體重從79公斤掉至66公斤，暴瘦13公斤。其他同仁也以醫院為家，「同仁累癱在醫院牆角邊，臉色暗灰，連內衣褲都無法換洗，只能到醫院隔壁超市購買，還好最後安然度過。」

面對病毒 盼完成3任務

染疫時，黃弘孟誓言一定要完成三大任務。首先努力防疫，醫師面對如世界大戰的新冠疫情，能做盡量做，守住疫情不能退縮；其次，要保護院內同仁全身而退；現在身為北市聯醫總院副院長，更宏觀進行規畫，希望疫情快一點過去，慢慢恢復正常營運，讓同仁們可以養家活口。