新冠「口服藥」漏吃怎麼辦？可同時吃中藥？醫師來解惑

默克藥廠的新冠抗病毒口服藥「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)。 （路透）

使用新冠肺炎抗病毒口服藥，確診者通常有以下這些疑問：比如，漏掉一次沒吃，接下來的藥怎麼吃？可以同時吃中藥嗎？五天藥沒吃完，會有抗藥性嗎？如果藥吃完，快篩又陽，需要再領藥嗎？若感染新型變異株，這些藥還有效嗎？口服藥可以預防長新冠嗎？臨床觀察最常見的用藥副作用有哪些？

以下是醫師的解答。

漏吃一次 接下來要怎麼吃？

台灣高雄長庚感染科主治醫師李禎祥表示，輝瑞口服藥每天要吃兩次，假設原本應該吃藥的時間是早上8時和晚上8時，早上不小心漏掉沒吃，可在8小時內補吃。但若超過8小時，那就不需要再補吃，晚上8時直接服用下一劑。

抗病毒藥 可同時吃中藥嗎？

成大醫院感染科主治醫師李南瑤表示，清冠一號成分包括黃苓，其主成份baicalein及wogonin在肝臟及腸道會抑制CYP3A4代謝酵素，與抗病毒口服藥代謝路徑相關，會有交互作用，不可並用。也不適合並用的中藥包括普濟消毒飲、定喘湯。

自行停藥 會不會有抗藥性？

李禎祥表示，雖然目前還沒有相關文獻，但從過去使用克流感 治療流感的經驗可以知道，如果用藥時間不足，確實有可能產生抗藥性。為了減少病毒殘存及抗藥性的問題，病人應吃完完整療程的藥物，如果日後再度確診，用藥的效果才會一樣好。

吃完篩陽 要再領藥嗎？

李禎祥表示，抗病毒口服藥的使用目的，在於要搶在發病前五天的「病毒增生期」，減少病毒複製，進而減少進入發炎期、重症死亡的機會。當藥吃完、病程進入陰陰陽陽階段，就不需要再用藥。

李南瑤也說，依照目前科學證據來看，同一次感染是不建議再給第二次治療藥物，但若是再次感染，仍要給予治療，才能預防高風險群變成重症。

新變異株 再感染藥還有效？

李禎祥表示，如果再次感染其他變異株，再次用藥是合理選擇，現行抗病毒口服藥都仍有效，這就像流感病毒也一直突變，但仍可用克流感治療。因為冠狀病毒突變主要發生在表面抗原，但從體外試驗可看到，抗病毒藥物減少病毒複製的作用機轉，是去抑制病毒的蛋白質，所以不會因為病毒變異而失效。

口服藥物 可預防長新冠嗎？

李禎祥表示，最近有英國研究發現，感染Omicron變異株之後，發生長新冠的比率只有Detla的2成，如果有打疫苗，發生長新冠的機會也會下降。至於服藥是否有關，還需要後續資料的分析，不過要記得，用藥的最重要主要目的是預防重症。

臨床觀察 常有哪些副作用？

李禎祥表示，目前最常見的是味覺異常，占比大約5%，病人服藥後會覺得嘴巴苦苦的。他會告訴病人，如果感覺「良藥苦口」，可以吃點帶甜味的食物作為平衡。另外有大約3%病人會輕微腹瀉、拉肚子，發生血壓 高或肌肉 酸痛更少了。