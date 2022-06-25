台灣首例猴痘現蹤 專家曝「不典型症狀」難阻傳播

疾管署24日公布首例猴痘境外移入個案，25歲本國籍男性自德國返台出現症狀確診，已收治負壓隔離病房，匡列接觸者20人。猴痘症狀主要為皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡等。圖為剛果猴痘患者手心的資料照。路透

猴痘疫情 延燒全球50個國家，台灣24日出現首例猴痘病例，專家表示，猴痘患者皮膚病灶的病毒量較高，但此波猴痘疫情，感染後痘子病灶小，患者可能不知遭感染，他人也有接觸風險，若要防範猴痘，必須勤洗手、攜帶酒精消毒、戴口罩等，如新冠病毒防疫手法同樣有效。

台灣首例猴痘案例為25歲男學生，今年1至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場COVID-19檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，經醫師評估、採檢及通報，檢體送驗確診猴痘。其密切接觸者包括家人、友人及醫護人員共20人，目前均無症狀，預計健康監測至7月14日。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，猴痘患者皮膚病灶最多，若接觸到痘子病毒量最高，相較過去猴痘案例痘子大，感染後很容易發現，此波猴痘痘子較小，症狀並不典型，起初感染時病灶不明顯，患者本人及周遭親走難察覺，可能增加接觸、感染風險。

猴痘屬於「人畜共通傳染疾病」，透過接觸染疫動物體液或食用染疫動物；接觸染疫者體液、分泌物或長時間飛沫傳播。潛伏期約5至21天，通常6至13天，主要症狀為發燒1至3天後，全身長水泡和皮疹，皮膚病灶如皮疹、斑疹、水泡等，會出現發燒、畏寒、肌肉痛、淋巴腺腫大等，部分出現生殖器感染，兒童或免疫低下族群恐導致重症。

施信如說，除了接觸猴痘患者病灶容易感染，接觸患者口鼻黏膜等飛沫也有可能感染，雖猴痘透過飛沫傳染的機率比新冠肺炎來得低，但仍要注意。因此建議民眾注意手部衛生，包括勤洗手、酒精消毒、戴口罩，能預防猴痘。

疾管署副署長莊人祥表示，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計50國報告至少3598例確診，其中以歐洲及美洲病例數最多，累計病例前五名為英國793例、德國592例、西班牙520例、法國330例及葡萄牙328例，亞洲目前為南韓與新加坡有境外移入病例。

莊人祥說，猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護，包括接觸確診者呼吸道分泌物、損傷皮膚粘膜、被污染物體及飛沫傳播、長時間面對面接觸等。猴痘先前於非洲國家盛行，致死率約10%，他國通報病例未見死亡，多屬於輕症。

疾管署長周志浩24日表示，已洽購第三代天花疫苗 及抗病毒藥物，初步規畫提供三類對象施打，包括照顧猴痘患者的醫護人員、患者密切接觸者以及實驗室人員等。

施信如表示，施打疫苗後約7至14天才能生成抗體，若已感染猴痘，潛伏期間施打疫苗難以防止發病，或許能減輕症狀。因猴痘於各國現跡，我國採購不見得能順利，應早點進行較好，避免重現當初新冠疫苗難取得狀況。