「壓力山大」全身病 女主管竟罹患「乾癬性關節炎」

（圖：健康醫療網提供）

您是否有軀幹、手腳、乃至頭皮出現紅色斑塊、上面覆蓋白色皮屑，而且四肢關節 腫痛難受？是的話，您可能不只得了「乾癬」，甚至有「乾癬性關節炎」！

阿嬌 （化名）今年56歲，在一家公司擔任主管，長年工作壓力大、飲食不正常。她在44歲時罹患乾癬，除了皮膚癢之外，後續出現關節腫痛，兩腳關節的症狀嚴重到走路都不舒服，影響工作及日常生活，進一步就醫檢查，才被確認是『乾癬性關節炎』。

由於阿嬌的體態較為豐腴，BMI值高達28，加上膽結石、高血壓、糖尿病、C肝等共病，且又是B型肝炎帶原者，一開始僅以消炎止痛藥等傳統方式治療；但效果不彰。在醫師建議下先經肝膽腸胃科醫師治療，清除C肝、並將B肝病毒量壓低，後續採用生物製劑治療，讓她多年來的皮膚問題得以大幅改善、關節炎症狀也消退許多，阿嬌終於能恢復正常生活。

患者應留意「乾癬性關節炎」上身

診治個案阿嬌的振興醫院過敏免疫風濕科主治醫師蔡世滋表示：乾癬是一種免疫失衡導致的慢性發炎疾病，造成皮膚細胞增生過快，身體各處出現一塊一塊或一大片紅腫皮疹，讓患者感到不適，尤其冬天時常見厚厚的銀色白屑、脫皮，在中國被稱為「銀屑病」。此外，乾癬也有可能併發關節紅腫熱痛及著骨處病變，形成乾癬性關節炎。在性別屬性上，男女病患約1：1、任何年齡層都有，而以40、50歲以上中壯年較多些。

據研究統計，全球約有1.25億人受乾癬困擾，全台則約有8到10萬名患者，其中約3成會發生乾癬性關節炎，如加上未經歷皮膚乾癬、直接出現乾癬性關節炎的患者，推估逾2萬人為乾癬性關節炎所苦。

有此一說：「乾癬就像冰山」，露出水面的只占冰山的一小部份，臨床上看到的皮膚乾癬只是冰山表面一角，除了注意表面的乾癬症狀，更要留意冰山下的其他共病。

及時診斷與積極治療是關鍵

蔡世滋醫師說，依疾病分類準則，患者有皮膚或指甲乾癬(包括點狀凹陷、甲床剝離、指甲板下角質增生、甲床鮭魚色斑…等)，併有關節炎(紅腫熱痛)，就可說是乾癬性關節炎。

乾癬性關節炎可以侵犯任何關節，好發於手指或腳趾關節，甚至有時關節及旁邊組織整個腫脹，外觀形狀類似香腸。臨床上乾癬性關節炎可分為五種樣態，包括不對稱性多發或少發關節炎、對稱性多發關節炎、脊椎關節炎、主要遠端指間關節炎、削殘性關節炎(骨頭關節嚴重破壞變形)。也因為乾癬性關節炎的症狀多樣，容易混淆為其他疾病，一旦關節受損，往往不可回復，需要及時診斷與積極治療。

蔡世滋醫師呼籲，乾癬性關節炎是個長期疾病，患者要學會怎麼去共存，除了良好的生活型態、維持理想體重外，配合醫師的治療及家人支持皆很重要。選擇適合的藥物，可大幅改善症狀，並能降低併發症的發生機率。

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資料來源：健康醫療網

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