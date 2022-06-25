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單側鼻塞、流黃鼻涕 當心是「鼻腔腫瘤」警訊

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

60歲張先生，發現右側鼻塞、黃鼻涕、鼻血、及嗅覺喪失，症狀持續7至8個月。起先於診所治療，以為是過敏性鼻炎。最近鼻塞症狀加劇，於是先去其他醫院就診，懷疑是鼻腔腫瘤，進而轉診至醫學中心檢查。門診當下立即安排鼻竇內視鏡檢視，發現右側鼻竇炎及鼻腔腫瘤增生。電腦斷層顯示右側鼻竇嚴重發炎外，腫瘤甚至局部侵犯眼眶附近及顱底情況，確認為鼻腔倒生性乳突瘤。

單側鼻塞原因多　鼻腔倒生性乳突瘤好發男性

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科黃承楨醫師指出，單側鼻塞的原因有很多，包含鼻中膈彎曲、鼻息肉、黴菌性鼻竇炎、鼻腔異物、鼻腔腫瘤等等。鼻腔倒生性乳突瘤為鼻腔常見良性腫瘤，約佔鼻內腫瘤5%；好發於55歲的年紀，男性比例較高，約為女性的2至5倍。

一般來說原因不明，可能與抽菸、鼻過敏及人類乳突病毒（HPV）感染相關。常見症狀為鼻塞、黃鼻涕、嗅覺不良及鼻血。

常見3大特性 復發率極高

鼻腔倒生性乳突瘤有三大特性：第一，容易局部侵犯鼻竇黏膜及骨頭組織；第二，約有5%-15%轉變成惡性腫瘤的可能，故建議外科治療；第三，復發率高，追蹤10年約有30%患者會復發。

3D鼻竇定位導航系統 精準定位病灶

黃承楨表示，3D鼻竇定位導航系統，目前已經利用在鼻竇炎及鼻腔腫瘤手術。利用光學或電磁定位，將個人化的電腦斷層相片重組，建立個人鼻竇地圖，誤差僅有1至2公釐，因此能避開重要神經組織如眼睛及顱底，精準清除鼻竇炎及鼻腫瘤病灶，增加治療成功率及降低復發率。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54213

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