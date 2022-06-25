5旬婦人變胖、呼吸喘 驚見「巨大卵巢囊腫」藏肚

(取材自健康醫療網)

一名50多歲的婦人，最近半年被發現明顯變胖，坐著看電視甚至躺著睡覺都呼吸困難，於是前往醫院就診。經超音波及電腦斷層掃描發現，是40公分乘以20公分的巨大卵巢囊腫，壓迫組織，必須進行手術 治療，礙於腫瘤 指數升高，擔心有惡性腫瘤情形，選擇剖腹手術，術後恢復健康狀態，取出卵巢囊腫甚至超過7公斤。

臺北市立聯合醫院忠孝院區婦產科主任鄭志堅指出，卵巢腫瘤是女性生殖器常見的腫瘤，因卵巢位於骨盆腔深部，腫瘤不容易及早發現，而卵巢腫瘤以型態則可分為：非贅生性之卵巢囊腫：如功能性囊腫、子宮內膜異位瘤等等；贅生性卵巢囊腫：如畸胎瘤、漿液性卵巢囊腫、黏液性卵巢囊腫等；惡性卵巢腫瘤。

腫瘤逐漸長大 注意危險因子

鄭志堅表示，卵巢良性腫瘤通常在早期較小也多無症狀，因此往往在婦科例行性檢查時才偶然發現到。等到腫瘤慢慢增至中等大小（約4~8公分以上時）才開始感腹脹或腹痛甚至腹部腫塊，若腫瘤長大到骨盆腔及腹腔時即可能產生壓迫症狀，如頻尿、便秘等。

值得一提的是，卵巢腫瘤危險因子為：肥胖者、初經年齡較早者、不孕症患者、有家族史者等。

鄭志堅說明，良性卵巢瘤的併發症 不常見，但仍可能有需要緊急手術的併發症有。目前卵巢瘤在治療上還是以手術為主，手術種類主要為囊腫切除術及卵巢全切除術兩大類。

至於該執行何種手術，基本上依患者年齡以及是否要保留生育功能為主要考量。若是要保留生育力，則以囊腫切除術為主；若想避免卵巢囊腫復發，要建議女性朋友，培養規律的生活作息，避免攝取過多富含荷爾蒙的食物例如油炸類和皮下脂肪多的食物種類，可降低卵巢病變風險。

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資料來源：健康醫療網

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