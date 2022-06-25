我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

乳癌延後治療2年 她再次就醫 乳房鈣化點已如大雪

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

60歲婦人罹患早期乳癌卻害怕治療，選擇自然療法希望扭轉病情。兩年後再度就診，病灶已從局部鈣化進展為全乳房瀰漫性鈣化點，並出現淋巴轉移。醫師一路陪伴苦口婆心，終於勸病人完成乳癌標準治療也得到極佳成效。

害怕治療 導致癌病灶轉移

臺中慈濟醫院乳房醫學中心主任林金瑤表示，婦人兩年前自我檢查乳房時發現異狀，接受乳房檢查與組織切片，證實罹患尚未轉移的早期乳癌。醫師當下建議積極治療，但他以「有私人事務，無法接受治療」理由，多次拒絕所有專業建議。

其實病人不願接受治療真正的原因是害怕，選擇放下工作到深山休息，希望靠大自然力量勝病魔，期間也自行到檢驗所追蹤，結果癌症指數不降反升。再回到門診追蹤已經過兩年，乳房攝影檢查發現病灶已轉移到淋巴結。

早期乳癌 及早治療可獲良好控制

林金瑤指出，婦人剛確診時是非常早期的乳癌，非常可惜未及時接受治療，再回門診時，不但病灶明顯變大、變多，甚至發現淋巴轉移，檢查影像中瀰漫性的鈣化點，且白色鈣化點多到「彷彿是在乳房裡下了一場雪」。

林金瑤苦口相勸不要拿自己生命開玩笑，尋求專業早期治療，才是面對癌症之道。最後婦人完成乳癌標準治療，再次經由病理報告證實，得到極佳成效，不再擔心害怕。

林金瑤呼籲，過去臨床經驗結果，個案只要好好接受專業治療，在團隊正向支持陪伴下，病人都能度過治療，病情得到很好的控制。

【延伸閱讀】

胸部小腫塊竟是乳癌第四期　醫授「自保方式」

乳房超音波跟乳房攝影有何不同？　專家一次解答所有問題

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54212

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

癌症 攝影 醫學

上一則

人瑞全身無力腹瀉竟確診 專責病房出院慶百歲壽誕

下一則

單側鼻塞、流黃鼻涕 當心是「鼻腔腫瘤」警訊

延伸閱讀

婦人突眼乾、口乾、關節疼痛 竟是乾燥症惹禍

婦人突眼乾、口乾、關節疼痛 竟是乾燥症惹禍
乳癌成文明病 每36分鐘增1例 妙齡女4大問題釀病纏身

乳癌成文明病 每36分鐘增1例 妙齡女4大問題釀病纏身
輕忽小腫塊 腫瘤塞滿她乳房 醫：自我檢查可早期治療少受苦

輕忽小腫塊 腫瘤塞滿她乳房 醫：自我檢查可早期治療少受苦
乳癌患者副作用致手指僵硬 針灸及中藥調理後緩解

乳癌患者副作用致手指僵硬 針灸及中藥調理後緩解

熱門新聞

綠色香蕉有抑制血糖、抗氧化的功能。圖片來源／ingimage

綠香蕉能抑制血糖 專家推薦和黃香蕉這樣搭配吃最合適

2022-06-17 20:48
(取材自健康醫療網)

跑步突然肚子痛是抽筋？吃太飽？答案讓你意想不到

2022-06-18 00:45
柳營奇美口腔顎面外科醫師林哲毅說，預防口腔癌，醫師除避免抽菸、嚼檳榔與飲酒外，建議還要落實定期口腔黏膜檢查。圖／柳營奇美提供

預防口腔癌 醫師：留意五大症狀速就醫檢查

2022-06-23 06:08
想睡卻整晚睡不著很痛苦，最好及早向醫師診治。記者簡慧珍／攝影

長新冠九大症狀這種最痛苦 惡性循環生活品質差

2022-06-21 05:50
嚴重骨質疏鬆會容易造成腰椎骨折，連坐椅子時都有風險。（Getty Images）

骨鬆不自知 70歲婦坐椅子竟骨折

2022-06-19 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

一喝牛奶就腹瀉？ 益生菌這樣挑助減緩乳糖不耐

2022-06-24 02:50

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案