吃辣就血便「以為痔瘡」健檢確診大腸癌末期

屏東基督教醫院疼痛科主任梁子安不菸、不酒，每天運動，4年前的定期健康檢查，卻發現罹患大腸癌末期，歷經手術、化療，現今持續追蹤。(圖:屏基提供)

我長期推動健康促進，不菸、不酒，每天運動，總以為身體很強壯，卻輕忽身體發出警訊，4年前的定期健康檢查，發現罹患大腸癌末期，癌細胞轉移到肝，當下沒有猶豫，面對、接受，歷經手術 、化療，現今持續追蹤。

「一開始沒有察覺，唯一出現症狀是只要吃辣就會血便，維持約半年，起初以為是痔瘡」，不吃辣就沒事，但過一陣子，吃辣又出現血便，想想不對勁，醫院每年要員工健康檢查，護理師提醒下安排健檢，發現罹患大腸癌末期腫瘤 6、7公分，轉移到肝，肝有2、3公分腫瘤，安排手術、化療。

治療癌症 別錯過黃金時間

「得癌症沒有什麼好怕的！害怕、猶豫會錯過黃金時間」，手術、化療後，定期追蹤，半年後追蹤時發現肝有復發，出現小於1公分的腫瘤，隨即治療，因為復發，所有治療過程再重來一輪。

我來自馬來西亞，以前沒有辣椒不能過日子，現在比較節制，減少刺激性食物。長期在社區推動健康營造，在醫院推展員工健康促進，成立員工運動中心，舉辦員工運動會，每天打羽毛球，年輕時是排球校隊，也打籃球。癌症手術後，隔不到一個月恢復運動，即便化療後出現副作用甲溝炎，將手指綁起來繼續打球，長期運動，讓身體累積量能，化療結束後，繼續原定的醫務工作。

有遺傳基因 50歲起健檢

屏東基督教醫院疼痛科主任梁子安熱愛運動，曾經是排球校隊。(圖:梁子安提供)

長期推動健康營造，不抽菸、不應酬、不喝酒，不熬夜，罹患癌症後，我才回想起，父親、大伯都是在70多歲時罹患大腸癌過世，「我在60歲時發現癌症，好像鬧鐘叮叮叮提醒」，建議家族有癌症遺傳基因，50歲起要定期做健康檢查，所有致癌篩檢都要檢查，很多人不願健檢，以為自己好好的就不做健檢，「沒有檢查前都好好的」，健檢最好每個項目都要做。

養成運動習慣 增加抗癌力

癌症不是想像中那麼恐怖！要與疾病共存，每個人身體都有癌細胞，本來就存在，只是在某些環境下爆發，平時養成運動習慣，生病時，才有體力去跟疾病對抗，要找到適合自己的運動，善用時間運動。

我從小學空手道，大學練劍道，太太喜歡太極拳，我也跟著練太極拳，每天一早打羽毛球，但也提醒運動不能過度，讓氣血活絡，不要把元精氣消耗，找到運動的樂趣。

癌症的病因都是相同，基因受到刺激改變，像是環境變化空氣汙染、食物等，造成基因突然改變，讓原有潛在基因冒出來，亂長亂生。（口述／屏東基督教醫院疼痛科、社區醫學部、教學研究部主任梁子安）