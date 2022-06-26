慢性淋巴性白血病 遵從醫囑、良好控制可長期存活

（圖：健康醫療網提供）

早期的電視劇劇情，主角常常因「血癌」而斷了情緣，賺人熱淚。其實血癌是「白血病」的俗稱，按進展速度分為急性、慢性，又依細胞型態分為淋巴性白血病及骨髓性白血病。劇中來勢洶洶的血癌多屬急性白血病，如果罹患的是「慢性淋巴性白血病」，許多病人在良好控制之下，都能長期存活。

慢性淋巴性白血病症狀

根據2019年台灣衛福部癌症 登記報告顯示，當年度新確診慢性淋巴性白血病患者共有237位，長庚醫院血液科施宣任醫師表示，慢性淋巴性白血病好發於60歲以上成人，因為疾病進程緩慢，臨床表現不明顯，許多患者都是因為例行體檢、或其他疾病就醫抽血，才發現抽血數據異常而進一步確診的。

「有一大部分病人常常都沒有症狀。」施宣任醫師指出，慢性淋巴性白血病與其他淋巴惡性疾病臨床表現很類似，例如：體重半年內無故掉了10%以上、斷斷續續發燒超過2週、夜間莫名嚴重盜汗、淋巴結異常腫大等。若疾病影響到紅血球，病人可能因貧血而表現疲倦、無力、活動易喘；如果影響到血小板，則可能容易出現瘀青，這些都是值得注意的症狀。

若是出現上述症狀，經醫師評估確定慢性淋巴性白血病診斷後需要接受治療，根據目前最新國際的治療指引，第一線建議以小分子標靶藥物為治療的主軸。

有別於其他癌症，早期的慢性淋巴性白血病病患大多只需定期觀察追蹤。呼籲民眾若有相關疑慮，應求診專科，遵從醫囑接受治療，多數病友可以長期存活。

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資料來源：健康醫療網

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