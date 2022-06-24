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男性也要注意更年 醫：超過40歲有這些症狀應就醫檢查

健康醫療網／記者林哲遠報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

有部分男性在邁入40歲以後，會有容易疲倦、性功能下降的問題，花蓮慈濟醫院泌尿部病房主任李政霖醫師表示，男性更年期較不容易被發掘往往會被忽略，據台灣的研究，台灣男性的盛行率大約在24%、中位數則在57歲。

男性「更年期」發生率、盛行年紀？

李政霖指出，男性大概在40歲以後開始會有男性更年期的問題，它不同於女性的更年期有明顯的「停經」的狀況，大部分的男性在出現疲倦、性功能下降等問題時都不會太在意，往往他們也不曉得自己正在步入更年期。

據國外研究中，所謂的男性更年期被定義為「低男性睪固酮」，相對於女性更年期的「停經」男性在某種程度上，仍維持男性雄激素的現象，只是它的能量、濃度不夠。李政霖說明，在國外60歲以上的男性約有20％發生率、70歲以上則有30％、80歲則高達50%；它在全球的盛行率大概介於20至30％。據台灣的研究，台灣男性的盛行率大約在24%、中位數則在57歲。

男性更年期症狀？睪固酮影響：性功能、生理、心理層面

針對低睪固酮症狀，李政霖表示，比較常見的是性功能方面的缺憾包含，性趣缺缺、勃起不夠硬、晨間勃起次數變少、睪丸變小等。此外，男性睪固酮是會影響全身的狀態，不單單只是性功能方面，也會影響心理層面出現煩躁、記憶力減退、憂鬱等情形；生理上則會有，肌力減弱、退化以及骨質疏鬆、失眠、疲倦等。

睪固酮補充劑選擇？醫建議：擦拭、吸入型

至於治療方式上，李政霖指出，主要以睪固酮補充劑來做治療，藥劑的形式包含口服、藥膏、打針、吸入（凝膠）等，去補充血液濃度中不足的睪固酮，讓患者有一個好的生活品質。

李政霖也補充，使用睪固酮補充劑的常見的副作用會依照藥劑形式上有所差異，早期的口服的睪固酮補充劑，較容易造成肝臟的受損，也因此目前會較常使用皮膚擦拭、打針的方式，不過針劑的缺點是濃度上較難穩定；目前會比較推薦使用皮膚擦拭、吸入（凝膠）劑型。

地中海飲食＋規律運動 增加睪固酮分泌

李政霖提醒，40歲以上的男性若發生上述的狀況建議可以到泌尿科門診給醫師做詳盡的評估，醫師會透過問卷、觸診、抽血的檢查，若病患有符合男性低睪固酮的症狀，也能提早治療。

在飲食型態方面可透過「地中海飲食」來做平時的保養，李政霖說明，以豆科、植物、天然穀物、水果、蔬菜、乳製品、紅酒等，男性睪固酮的一部分會因為體脂肪的增加而相對減少，因此建議病患可以以減重的方式，來提升睪固酮的濃度。

此外，李政霖也建議，病患可以養成規律的運動，來增加睪固酮的分泌；冥想、瑜珈等減壓的活動也能改善低睪固酮的問題。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54175

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