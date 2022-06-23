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預防口腔癌 醫師：留意五大症狀速就醫檢查

記者謝進盛／台南報導
柳營奇美口腔顎面外科醫師林哲毅說，預防口腔癌，醫師除避免抽菸、嚼檳榔與飲酒外，建議還要落實定期口腔黏膜檢查。圖／柳營奇美提供
柳營奇美口腔顎面外科醫師林哲毅說，預防口腔癌，醫師除避免抽菸、嚼檳榔與飲酒外，建議還要落實定期口腔黏膜檢查。圖／柳營奇美提供

口腔癌為台灣青壯年常見癌症之一，醫師提醒，除避免抽菸、嚼檳榔與飲酒，建議更要落實定期口腔黏膜檢查，配合定期追蹤及治療，避免轉變為口腔癌。

柳營奇美口腔顎面外科醫師林哲毅說， 口腔癌為我國青壯年男性最常見的癌症之ㄧ，男性癌症發生率和死亡率皆排名第4名。根據台灣最新十大癌症死因統計，口腔癌及食道癌死亡年齡中位數僅61歲，為十大癌症中最年輕者，與抽菸、嚼檳榔與喝酒的習慣有高度關聯性。本土研究亦指出，嚼檳榔造成口腔癌及上消化道（咽、喉、食道）癌的機率，為未嚼者28倍及5倍；若菸、檳榔、酒三者皆有使用習慣，罹患上呼吸消化道癌及口腔癌風險較無習慣者高達10.5倍及123倍，由此口腔癌與有菸檳酒習慣息息相關。

依據國民健康署108年癌症登記資料顯示，男性口腔癌發生個案人數有7468人；另依109年死因統計有3380人死於口腔癌，其中81.8%有吸菸行為及70%有嚼檳榔行為。

目前台灣每年透過篩檢，可發現近3000名癌前病變個案與約1000多名口腔癌患者，透過篩檢發現多屬於癌前病變及早期癌症，配合定期追蹤及治療避免轉變為口腔癌。

他提醒，民眾口腔若有下述5大症狀一定要速就醫檢查，「破」：口腔潰瘍嘴破持續兩周以上未改善。「斑」：口腔出現紅或白或紅白色抹不去斑。「硬」：口腔出現硬塊或是黏膜變硬或變緊導致張口受限。「突」：口腔黏膜出現不正常突起。「腫」：口腔及顏面部或是頸部兩側有不明原因腫脹或腫。

癌症 篩檢

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