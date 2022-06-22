我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

半夜睡到手麻 醫祭2招避免腕隧道症候群作祟

記者王淑君／新竹報導
半夜睡到手麻當心腕隧道症候群作祟。圖／中醫大新竹附醫提供
半夜睡到手麻當心腕隧道症候群作祟。圖／中醫大新竹附醫提供

台灣一位45歲科技業女員工，工作需長時間使用電腦，導致雙手手指常有麻木、緊繃感，甚至半夜會因手麻而中斷睡眠，求診後經神經傳導檢查，證實罹患腕隧道症候群。

該病症主要是位於手部的正中神經，在經過手腕解剖空間相對狹窄的區域時，長時間受擠壓、沾黏，造成神經功能異常。

中醫大新竹附醫復健科醫師陳俊龍，分別在她手腕腕隧道處以及旋前圓肌擠壓正中神經兩位置，超音波導引低濃度葡萄糖注射，神經減壓解套治療，經過三次注射後、六周追蹤，病患症狀漸進改善近七成。

陳俊龍指出， 腕隧道症候群好發族群在家庭主婦或是勞工，建議做復健治療，放鬆或是按摩或伸展運動來緩解，有時候會請病患戴副木來固定減少手腕的使用。或建議使用增生療法，來治療腕隧道症候群，增生療法目標是促進受傷組織的修復，減緩疼痛並且強化肌肉骨骼關節功能。

增生療法的運用會使用低濃度的葡萄醣注射在腕隧道解剖學比較狹窄的地方，或是注射在旋前肌的肌肉接面，來減輕神經在這兩個點的壓迫，大部分病患可以減緩改善7至8成症狀。

陳俊龍說，過度使用3C產品，例如使用手機一次時間近1小時，就容易發生腕隧道症候群。建議可做伸展動作舒緩。首先，將手腕跟手肘打直，手心朝上，再慢慢向下彎曲成類似撐地動作；將另一隻手放在彎曲手的手指觸，再施以輕微伸展的壓力，就可以減輕腕隧道神經受壓迫的壓力。

另一方法可以透過按摩減緩，把一隻手放在疼痛手的手肘內側，摸到凸出的骨頭後，沿著骨頭周邊按壓到局部肌肉、肌腱的痛點，局部輕壓按摩約5至10秒，就可以達到神經放鬆效果。

肌肉 手機 勞工

上一則

對抗「長新冠」 飲食6大重點

下一則

乳癌成文明病 每36分鐘增1例 妙齡女4大問題釀病纏身

延伸閱讀

對抗「長新冠」 飲食6大重點

對抗「長新冠」 飲食6大重點
下巴合不攏找不出原因 竟是「肩頸僵硬」造成

下巴合不攏找不出原因 竟是「肩頸僵硬」造成
德僑圈性侵案 受害人不敢告訴家人 選擇性失憶

德僑圈性侵案 受害人不敢告訴家人 選擇性失憶

肌少症、骨鬆 恐未老先衰

肌少症、骨鬆 恐未老先衰

熱門新聞

綠色香蕉有抑制血糖、抗氧化的功能。圖片來源／ingimage

綠香蕉能抑制血糖 專家推薦和黃香蕉這樣搭配吃最合適

2022-06-17 20:48
(取材自健康醫療網)

跑步突然肚子痛是抽筋？吃太飽？答案讓你意想不到

2022-06-18 00:45
想睡卻整晚睡不著很痛苦，最好及早向醫師診治。記者簡慧珍／攝影

長新冠九大症狀這種最痛苦 惡性循環生活品質差

2022-06-21 05:50
柳營奇美口腔顎面外科醫師林哲毅說，預防口腔癌，醫師除避免抽菸、嚼檳榔與飲酒外，建議還要落實定期口腔黏膜檢查。圖／柳營奇美提供

預防口腔癌 醫師：留意五大症狀速就醫檢查

2022-06-23 06:08
嚴重骨質疏鬆會容易造成腰椎骨折，連坐椅子時都有風險。（Getty Images）

骨鬆不自知 70歲婦坐椅子竟骨折

2022-06-19 02:00
茂盛醫院醫師李俊逸指出，即便凍精超過20年，仍能透過「精蟲顯微注射」及「第4代AI人工智慧試管技術」帶來生子契機。圖／茂盛醫院提供

92歲老翁凍精多年不放棄 醫建議把握35歲前黃金生育期

2022-06-20 06:23

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼