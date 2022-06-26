「走路變慢」小心是失智前兆 1習慣增2%「腦記憶體」

走路速度變慢，有可能是失智症。（Getty Images）

走路速度變慢，可能是失智 症？一項對老年族群的研究發現，年復一年步態變緩慢，有「認知功能下降」的跡象，進而引發失智症，可能是因為右腦中負責掌管記憶的海馬迴萎縮所導致。老年病學和神經病學教授喬維爾蓋斯博士表示，失智症最高風險是「雙重衰退者」，也就是走路更遲緩，並且同時有認知衰退跡象的人。若要降低失智症風險，進行有氧運動可以增加腦中海馬迴的體積，延緩因退化而產生的萎縮現象，並且有助增強記憶力。

首先，並非單單只有認知功能下降的人，都一定會得到失智症，根據美國國家老齡化研究所數據，65歲以上患有輕度認知功能障礙的人中，只有10-20%會在一年後發展為失智症，也發現患有認知功能障礙的人，病情可能沒有進展，也有機會改善。

現今，另一項於「JAMA Network Open」發表的研究，針對近1萬7000名65歲以上成年人的調查發現，每年走路速度慢約5%以上的人，且認知功能出現障礙的「雙重衰退者」，才最有可能罹患失智症，而此結果也突顯「步態」對於失智症風險評估的重要性。

此外，該研究也強調，只有步態或只有認知衰退的人，罹患失智症的風險相較於雙重衰退者來的低。

有氧運動 助增海馬迴體積

隨年齡增長，可以透過有氧運動，來扭轉因衰老造成的大腦萎縮。研究發現，有氧運動可以增加海馬迴的體積，增強記憶力。海馬迴位於大腦顳葉深處，是一個形狀類似海馬的器官，負責學習、鞏固記憶和空間方向感等。而當海馬迴體積大小不同，腦力也有所落差，體積越小，能記的東西越少，失智的風險就增加，甚至有研究發現，「50歲後，海馬迴每年會萎縮0.5%，有些人還可能萎縮的更嚴重。」

在2011年的一項臨床試驗中，有氧運動訓練可使右前的海馬迴體積增加2%，有氧運動必須搭配心率和呼吸，根據台灣衛福部建議，每次運動至少要30分鐘，心跳每分鐘達130下，或達到最大心跳速率的70%，才算是有效的有氧運動。

其類型可包括快走、游泳 、跑步、騎自行車、跳舞和跆拳道，以及健身 房有氧運動機器，例如跑步機、橢圓機、划船機或爬樓梯機。

（本文由「健康醫療網」提供 http://healthnews.com.tw/）