家有妥瑞氏症病人 友善環境非常重要

對於妥瑞氏症孩子來說，一個友善的環境是非常重要的。(Getty Images)

醫師指出，妥瑞氏症病人在越焦慮時，症狀會發作的越嚴重，一個「友善的環境」對病患來說非常重要。

近日一名母親帶著患有妥瑞氏症的兒子到台北的電影院 ，觀影過程中兒子不時發出「啾啾聲」，因此遭到其他觀眾抱怨、責罵，該起事件也引起網路上兩極議論。台北醫學 大學附設醫院精神科主任、專任主治醫師李信謙指出，妥瑞氏症是「抽搐症」裡比較嚴重的一個類型，抽搐症基本上是一個遺傳性的疾病，五至六歲左右就會出現症狀，不過大多的抽搐症較良性，到了青少年時期狀況就會慢慢減少。許多人會把抽搐症與妥瑞氏症畫上等號，實際上妥瑞氏症包含在抽搐症裡面，並非所有的抽搐症都是妥瑞氏症。

一般的抽搐是短暫的可能是一個月、一個禮拜，李信謙強調，妥瑞氏症則是慢性的，基本上要持續發生一年以上才能做妥瑞氏症的診斷。

症狀：動作、聲音、言語抽搐

針對妥瑞氏症的症狀，李信謙說明，有二種到三種抽搐類型包含，動作的抽搐，例如手部、皺眉、聳肩的抽搐；聲音的抽搐則像是，清喉嚨、發出氣音等；比較嚴重的則會出現言語的抽搐，可能會發出類似髒話的聲音。

治療方式：心理、行為、藥物

至於妥瑞氏症的治療方式，李信謙表示，通常會從心理、行為的治療開始著手，在心理治療方面，由於抽搐的症狀與壓力、焦慮密不可分，所以會教患者如何去減緩壓力、放鬆焦慮；行為治療上，通常在抽搐前，病人都會先感覺到怪怪的，覺得好像需要動一下、發出聲音的感覺，接下來才有聲音、動作的出現，有些認知行為治療會教導病患，怎麼樣在「抽搐感覺」出現時轉移注意力去減少抽搐發生。

李信謙坦言，若上述兩個效果都不佳的話，才會考 慮使用藥物治療，由於妥瑞氏症的症狀跟多巴胺的傳導有關係，藥物治療上大多使用壓抑多巴胺的多巴胺、抗多巴胺藥物的一些藥物。

盡量降低環境壓力、焦慮

對於妥瑞氏症孩子來說，一個友善的環境是非常重要的，因為妥瑞氏症的病人在越焦慮時，症狀會發作的越嚴重，李信謙指出，他曾遇過一位大學生患者，原本住在大學宿舍，有一次在考試前因焦慮發出一些聲音，被室友責怪，患者越被罵就越受不了，導致抽搐聲音越大，最後就被趕出宿舍。

李信謙強調，社會大眾對妥瑞氏症的接納是非常重要的，家長也盡量不要讓妥瑞氏症的孩子處在一個極大壓力、焦慮的環境裡，否則就會讓症狀惡化。

一般人直觀上會認為，這些人是故意做一些怪動作、聲音來搗亂，李信謙呼籲，如果深入了解妥瑞氏症這個疾病後，應該給予患者們一些寬容，也可以給予適度的提醒來轉移患者們抽搐的衝動。

最後，李信謙也提醒，若家長發現孩子會不由自主地發出聲音、動作、短句的髒話，建議最好先帶孩子就醫，這些症狀不代表就是妥瑞氏症，有可能有其他心理精神、大腦病變等。此外，妥瑞氏症的患者有滿高的比例會合併強迫症、過動的情況，若沒有透過適當的醫療評估，往往會延誤到病患的治療時機。

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