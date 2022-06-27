青少年煩惱、焦慮 逾半父母難正確辨識

研究指出，16-24歲的孩子的父母僅有一半能正確判別青少年的一般行為問題和心理健康問題。(Getty Images)

進入青春期的孩子，身心常會面臨巨大變化與挑戰，會情緒起伏不定，父母多半會將其視為成長階段的必經過程、必然出現的煩惱，但是很可能是孩子已有身心症狀，未及時覺察，因而喪失適時予以協助治療的時機。

父母不了解孩子心理健康

根據美國一項由遺傳學研究單位於2021年發布的調查指出，有16-24歲的孩子的父母僅有一半能正確判別青少年的一般行為問題和心理健康問題。而參與調查的青少年中有五分之一表示他們不會告訴任何人自己在心理健康方面的困擾；有心理健康困擾的青少年有四分之三表示，他們的困擾大多發生在18歲以前，然而僅有一半的父母為孩子尋求過治療，近四分之三沒有獲得幫助的青少年表示，希望當時父母能為他們尋求治療，這當中有超過六成說如果當時獲得幫助，也許青少年時期就不會遭受這麼多痛苦。

不遵照指令被認為是叛逆

台灣國立成功大學教育 研究所所長董旭英表示，由於父母與孩子居住生活在一起，便認為十分了解孩子的想法，也能掌握其狀況，但其實往往直到孩子有心理或行為問題時，才發現不懂自己的孩子，此時就較難處理。在亞洲國家，孩童多數會依照父母的指令，到青春期時出現一些衝突或反抗，父母通常視為叛逆，認為時間過了就結束，但這也有可能是不適應的表現。

董旭英所長建議，父母應從小與孩子建立好的溝通，像飯後時間聊他喜歡的話題，避免問功課或考試等像質詢的溝通，即便分享瑣碎的事情，讓小孩慢慢地養成願意主動「聊」，之後很多想法或事情自然也會想起父母，養成願意跟父母談的習慣。

焦慮青少年需父母觀察關心

台灣董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君說明，一般來說，憂鬱或焦慮的青少年看起來易怒、好爭辯或好鬥、不易集中注意力，也可能出現厭食或暴食等現象，許多症狀和青春期受賀爾蒙影響的成長反應看起來很類似。

有研究指出，大約50%的終生精神疾病會在17歲之前發生，儘早尋求治療非常重要。戴怡君提醒，父母也要引導孩子面對與接受自己的情緒，唯有覺察及面對後，才能找出有效的因應方法。

http://healthnews.com.tw/