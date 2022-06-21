「僵直性脊椎炎」浴室滑倒竟癱瘓 急診醫解析「要害關鍵」

(取材自健康醫療網)

一名68歲獨居男性，日前在浴室滑倒後，上背部一陣劇痛，雙腿竟無法動彈，倒臥三天後才被發現送醫。就醫後診斷，發現患者雙腿肌力趨近於零且大小便失禁，影像檢查中更發現第九節胸椎橫向斷裂、肋骨骨折與血胸，脊椎也呈現典型的「竹節狀」，高度懷疑是「僵直性脊椎炎」。雖經過團隊積極搶救，但脊椎骨折造成神經學症狀已不可逆轉，患者下半身恐面臨終生癱瘓。

好發20至40歲男性 自體發炎侵犯骨骼

台灣衛福部臺中醫院急診醫學 科醫師林逸婷表示，浴室滑倒是常見的居家意外，但若是發生在僵直性脊椎炎的患者身上，即使是輕微的外力撞擊，也不能掉以輕心。因為僵直性脊椎炎是一種慢性的自體發炎性疾病，主要侵犯身體中軸骨骼，包括脊椎及骨盆的薦腸關節 ；成因多重且不明，但與遺傳性基因（人類白血球抗原HLA-B27）有關，好發於20~40歲的男性，初期症狀為早晨起床時身體僵硬及下背疼痛，但運動後可以較為舒緩。

脊椎像粉筆易碎 藥物治療延緩惡化

林逸婷說明，臨床上治療僵直性脊椎炎會使用非類固醇類消炎藥、免疫抑制藥物或生物製劑控制病情與延緩惡化；若患者沒有接受治療，關節則會因反覆發炎而黏連融合，除了造成活動的限制外，一旦受傷更可能產生不可逆的後遺症。

林逸婷指出，僵直性脊椎炎晚期的患者，因脊椎椎體部分融合後會變得方正僵硬，外觀看起來就像竹子一般，又稱為「竹節狀脊椎（Bamboo Spine）」，由於患者脊椎喪失彈性，會像粉筆一樣極容易因輕微外傷就攔腰截斷，不僅脊椎容易骨折，甚至會造成永久性的神經損傷。

早期診斷與治療 切勿輕忽腰酸背痛症狀

林逸婷最後提醒，若民眾有脊椎相關不適，或是僵直性脊椎炎病史，跌倒或外傷都不要輕忽，請盡速就醫，以利早期診斷與治療。

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資料來源：健康醫療網

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