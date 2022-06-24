眼睛周圍冒紅點 竟是類肉瘤病

皮膚醫學中心主任張中興（右）與醫師陳彥婷，將「血管瘤樣類肉瘤病」治療過程寫成論文，獲「英國醫學期刊」刊登。（圖：花蓮慈濟醫院提供）

一名婦女左眼周圍出現一塊凸起紅點，且持續變大，就醫檢查診斷為「血管瘤樣類肉瘤病」，經治療一個多月才康復。醫師指出，患者的淚腺、唾液腺、肺周圍的組織淋巴腺都被類肉瘤侵犯，若不予理會，視力可能會受損，進而導致失明或肺功能缺損、肺衰竭等嚴重併發症 。

肉芽腫瘤 影響器官功能

台灣花蓮慈濟醫院皮膚醫學 中心主任張中興表示，類肉瘤病會在人體各器官產生肉芽腫瘤，並影響器官功能，一般分為感染性及非感染性兩大類，其中感染性的類肉瘤，常見於肺結核及痲瘋病的病患。在經過病理組織切片檢查後，確認這名病患為非感染性的肉芽腫瘤，因此以低劑量的口服類固醇進行治療。

「皮膚是健康之窗」，張中興說，皮膚與人體內所有臟器有關，接收臟器發出的訊息，並透過皮膚來表現。

她說，雖然這位病患病灶表現很微小，也沒有不適，但從細小之處找出病因，讓病人早期接受治療，可避免後續發生嚴重併發症等問題。

這名病患的血管瘤樣類肉瘤病從發現到治療的過程，張中興與住院醫師陳彥婷寫成論文，並刊登在「英國醫學期刊」。陳彥婷說，從一開始投稿不順利，到被接受，真的很開心，鼓勵所有臨床醫師都可試著投稿。