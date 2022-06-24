我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

眼睛周圍冒紅點 竟是類肉瘤病

王思慧
皮膚醫學中心主任張中興（右）與醫師陳彥婷，將「血管瘤樣類肉瘤病」治療過程寫成論文，獲「英國醫學期刊」刊登。（圖：花蓮慈濟醫院提供）
皮膚醫學中心主任張中興（右）與醫師陳彥婷，將「血管瘤樣類肉瘤病」治療過程寫成論文，獲「英國醫學期刊」刊登。（圖：花蓮慈濟醫院提供）

一名婦女左眼周圍出現一塊凸起紅點，且持續變大，就醫檢查診斷為「血管瘤樣類肉瘤病」，經治療一個多月才康復。醫師指出，患者的淚腺、唾液腺、肺周圍的組織淋巴腺都被類肉瘤侵犯，若不予理會，視力可能會受損，進而導致失明或肺功能缺損、肺衰竭等嚴重併發症

肉芽腫瘤 影響器官功能

台灣花蓮慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興表示，類肉瘤病會在人體各器官產生肉芽腫瘤，並影響器官功能，一般分為感染性及非感染性兩大類，其中感染性的類肉瘤，常見於肺結核及痲瘋病的病患。在經過病理組織切片檢查後，確認這名病患為非感染性的肉芽腫瘤，因此以低劑量的口服類固醇進行治療。

「皮膚是健康之窗」，張中興說，皮膚與人體內所有臟器有關，接收臟器發出的訊息，並透過皮膚來表現。

她說，雖然這位病患病灶表現很微小，也沒有不適，但從細小之處找出病因，讓病人早期接受治療，可避免後續發生嚴重併發症等問題。

這名病患的血管瘤樣類肉瘤病從發現到治療的過程，張中興與住院醫師陳彥婷寫成論文，並刊登在「英國醫學期刊」。陳彥婷說，從一開始投稿不順利，到被接受，真的很開心，鼓勵所有臨床醫師都可試著投稿。

腫瘤 醫學 併發症

上一則

男性也要注意更年 醫：超過40歲有這些症狀應就醫檢查

下一則

婦人突眼乾、口乾、關節疼痛 竟是乾燥症惹禍

延伸閱讀

大號出血是痔瘡？有這些症狀恐是「腸癌」找上門

大號出血是痔瘡？有這些症狀恐是「腸癌」找上門
輕忽小腫塊 腫瘤塞滿她乳房 醫：自我檢查可早期治療少受苦

輕忽小腫塊 腫瘤塞滿她乳房 醫：自我檢查可早期治療少受苦
大突破…直腸癌病患 藥物試驗治好了

大突破…直腸癌病患 藥物試驗治好了

醫藥／頭頸癌患者 勿中斷治療

醫藥／頭頸癌患者 勿中斷治療

熱門新聞

綠色香蕉有抑制血糖、抗氧化的功能。圖片來源／ingimage

綠香蕉能抑制血糖 專家推薦和黃香蕉這樣搭配吃最合適

2022-06-17 20:48
(取材自健康醫療網)

跑步突然肚子痛是抽筋？吃太飽？答案讓你意想不到

2022-06-18 00:45
想睡卻整晚睡不著很痛苦，最好及早向醫師診治。記者簡慧珍／攝影

長新冠九大症狀這種最痛苦 惡性循環生活品質差

2022-06-21 05:50
柳營奇美口腔顎面外科醫師林哲毅說，預防口腔癌，醫師除避免抽菸、嚼檳榔與飲酒外，建議還要落實定期口腔黏膜檢查。圖／柳營奇美提供

預防口腔癌 醫師：留意五大症狀速就醫檢查

2022-06-23 06:08
嚴重骨質疏鬆會容易造成腰椎骨折，連坐椅子時都有風險。（Getty Images）

骨鬆不自知 70歲婦坐椅子竟骨折

2022-06-19 02:00
茂盛醫院醫師李俊逸指出，即便凍精超過20年，仍能透過「精蟲顯微注射」及「第4代AI人工智慧試管技術」帶來生子契機。圖／茂盛醫院提供

92歲老翁凍精多年不放棄 醫建議把握35歲前黃金生育期

2022-06-20 06:23

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼