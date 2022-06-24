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9歲童患異位性皮膚炎「體無完膚」

吳淑玲
九歲男童患者異位性皮膚炎治療成效良好。（圖：奇美醫院提供）
九歲男童患者異位性皮膚炎治療成效良好。（圖：奇美醫院提供）

醫師表示，異位性皮膚炎治療上有跨時代的發展，已有新興治療藥物可以使用，病情獲得很好的控制，也大幅改善生活品質。

皮膚發炎流膿 上課無法專心

台灣奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心醫師鄭百珊說，9歲男童小明（化名）從兩歲開始就受異位性皮膚炎所苦，全身皮膚粗糙不堪、布滿大小搔癢顆粒及斑塊，晚上常因搔癢抓到無法入眠，一覺醒來就看見床單上沾滿搔抓後留下的斑斑血跡、皮膚也此發炎流膿，上課精神不濟，更因為搔抓而無法專心上課。

小明的家長帶他四處求醫，不管是正規醫療或民間偏方，多方嘗試仍無法達到良好控制，身上皮膚也因為反覆的惡化，幾乎體無完膚。

生物製劑治療 症狀緩解

經評估男童屬於重度皮膚炎，接受短期類固醇、口服免疫抑制劑及窄波段紫外線的治療，並搭配使用非類固醇性的外用免疫抑制藥膏，治療後病情雖得到部分緩解，但因仍然非常搔癢難耐，於是開始使用生物製劑進行治療。

使用生物製劑治療一個月後，小明的皮膚得到大幅度改善，不只不需要再服用類固醇及免疫抑制劑，更讓自己重拾自信，小明上課不再因搔癢而無法專注，晚上也不用因為搔癢而無法入眠。家人很開心，因為孩子不只皮膚改善，更因為搔癢大大改善而專注度提升，學業成績進步，月考還考了班上第一名。

20歲的小瞳(化名)，長年為異位性皮膚炎併結節性癢疹所困擾，四肢皮膚及軀幹多處搔癢之紅疹結節，到奇美醫學中心皮膚科主治醫師鄭百珊門診。

小瞳初期在口服免疫抑制劑、神經穩定劑及窄波段紫外線的控制下，癢感與癢疹病灶獲得部分改善，卻出現肝指數飆高之藥物副作用，只好停止口服免疫抑制劑的使用。

經鄭百珊醫師評估、解釋及調整治療計畫後，小瞳開始使用口服小分子標靶藥物，服藥三天後癢感幾乎完全消失，皮膚病灶也終於開始修復緩解。

鄭百珊表示異位性皮膚炎，或稱異位性溼疹，屬於一種慢性發炎性皮膚病。異位性皮膚炎和遺傳有關，且與其他異位性疾病（氣喘、過敏性鼻炎）有高度相關。

根據研究統計，3分之1的異位性皮膚炎兒童及青少年屬於中至重度，嚴重影響生活、學業、身心發展；超過6成的兒童及家長都有因為皮膚狀況而影響睡眠的情形，更有2到4成病人有受到霸凌的經驗，這類病人容易產生心理問題及憂鬱傾向。

鄭百珊說，異位性皮膚炎病人臨床表現差異頗大，有些人僅四肢屈側出現少許溼疹病灶，有些則全身有超過九成的皮膚受到波及。異位性皮膚炎常造成病人失眠和自信心受創，不論是工作、就學或課業易受影響。

過去認為異位性皮膚炎是兒童疾病，但實際上異位性皮膚炎在任何年齡均會發病。急性、溼疹樣病灶較常見於兒童，雖然成人型也會出現許多此類變化，相較於兒童，成人異位性皮膚炎除了急性溼疹樣變化以外，臨床還有表皮增生、苔癬畫、癢疹等慢性病灶表現。根據研究統計，約4分之1的異位性皮膚炎病人在成年後才出現病灶，有些在兒童期發作的病人則會隨年紀增長而有所改善。

異位性皮膚炎會讓人因搔癢抓到無法入眠。（Getty Images）
異位性皮膚炎會讓人因搔癢抓到無法入眠。（Getty Images）

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