骨鬆因疫情中斷治療 骨折機率大增

骨鬆一旦中斷治療，骨折機率大增，形成骨鬆性骨折相當棘手。（本報資料照片）

世界衛生組織（WHO） 認定骨質疏鬆症是全球僅次於冠狀動脈心臟病的第二大流行病，在台灣卻是一種常被遺忘的疾病，多數民眾不認為骨質疏鬆是疾病，骨鬆 患者真正接受治療的比率只有三成左右。

台灣國泰醫院骨科主任林希鼎強調，骨鬆是一種退化性疾病，必須接受長期治療，同時應該增加肌肉訓練，以強化骨質密度，但疫情 期間很多患者居家時間長，運動機會大大減少，加上不敢就醫而中斷治療，都造成了骨鬆的惡化。

骨鬆是隱形殺手

骨鬆更是隱形殺手，一旦中斷治療，骨折機率大增，形成骨鬆性骨折，相當棘手。林希鼎說，最常見的是跌倒造成髖關節 骨折、脊椎壓迫性骨折和遠端橈骨（手腕）骨折，年長患者髖關節骨折後會長期臥床，生活不便造成心理壓力，還易引發肺炎、泌尿道感染和褥瘡等併發症，有致命風險，臨床上常見老年患者因髖關節骨折併發症而過世。

林希鼎表示，這兩年疫情期間，骨鬆中斷治療者大幅增加，甚至發生骨折也不肯就醫。最近他收治了一位老太太，原本已有脊椎疼痛多年病史，曾開刀治療，數月前她跌倒後無法行走，自以為是腰部老毛病，因擔心疫情不敢到醫院檢查，拖到忍無可忍就醫，發現是髖關節骨折，開刀後終於緩解疼痛。

骨鬆患者最怕跌倒後骨折，不僅居家環境安全很重要，針對疫情期間不方便外出運動的長者，林希鼎建議，可在家裡做簡單的踮腳尖運動，先伸出雙手扶好椅背等支撐物，練習兩腳同時踮起，接著兩腳輪流進行單腳踮，每次做30、50下，一天做三、四次，就會有不錯的效果。

另外，台灣義大醫院骨科部長馬景侯表示，骨鬆初期沒有症狀，易被忽略，尤其是一些居家照護中的長者或慢性病患者，往往出現嚴重的背痛或意外跌倒時才發現骨鬆，但這時骨鬆已經很嚴重。因此，骨鬆應該提早預防，只要女性逾65、男性逾70歲就要做骨密度檢測，或是當長者出現駝背、背痛或關節變形時，就要留意可能是骨鬆的症狀。

馬景侯說，一旦檢測確定骨鬆，建議要有良好的生活型態、適度運動及日曬，以及補充維生素D及鈣，並同時就醫與醫師進一步諮詢。若發生骨折，術後更須配合抗骨鬆藥物治療且不可隨意停藥。