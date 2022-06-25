告別「男」言之隱 「性福門診」妙手回春

男性「勃起功能障礙」，原因可分為「心因性」及「器質性」兩類，此為示意圖。（本報資料照片）

身材削瘦的40多歲上班族小陳，沒有不良嗜好，但近幾個月都「性」趣缺缺，欲振乏力；此外，一位年近九旬的長者林阿伯是戰場老兵，也是情場高手，最近新交女友，平時勃起功能沒問題，但親密時反而欲振乏力，兩人鼓起勇氣至泌尿科諮詢，分別藉由口服藥物及體外震波治療，妙手回春，重拾往日活力。

男性勃起功能障礙2因素

台灣台中榮總嘉義分院特聘泌尿科主治醫師廖丞晞說，男性陰莖勃起時無法達到或持續足夠硬度進行性行為的「勃起功能障礙」，18到25歲患者比率5至10%，40歲以上更高達2到5成；原因可分為「心因性」及「器質性」兩類。

「心因性」因素就是在親密時刻大腦想東想西，影響了勃起功能；「器質性」原因則是男性睪固酮（賀爾蒙）降低，造成性欲降低或勃起異常，或是因患有動脈疾病，血液無法灌進陰莖海綿體，或靜脈滲漏使海綿體留不住血液，造成陰莖硬度不足或勃起時間過短，因此勃起障礙可能是「心血管問題」的警訊。

勃起障礙治療以藥物為主

廖丞晞醫師表示，民眾可使用國際勃起功能量表IIEF-5（International Index of Erectile Function ）來自我評估是否有勃起障礙問題。目前臨床上，威而鋼、犀利士、樂威壯及第二代賽倍達等藥物為第一線治療首選，也有「真空吸引器」及「陰莖海綿體藥物注射」等治療方式；近年引進非侵入性的「低能量體外震波」，不僅操作便利，治療方式安全、無痛，雖須自費也深受患者信賴。

「性福」問題切勿諱疾忌醫

廖丞晞醫師提醒，年輕人也會有勃起功能障礙，通常是情感、經濟壓力或擔心自己的性行為表現等心理因素，或長期抽菸、酗酒、熬夜等不健康的生活習慣導致，建議如果有相關「性福」問題，不要諱疾忌醫、誤信偏方，或自行購買來路不明的成藥或食品，不但無效又傷身，應該前來泌尿科門診諮詢，以便了解病因，由醫師對症下藥，才能有效告別「男」言之隱。

http://healthnews.com.tw/