無創海芙刀治子宮肌瘤 她50歲「做人成功」

台灣一名50歲黃女士長年深受多發性子宮肌瘤與子宮肌腺症的困擾，最大顆子宮肌瘤直徑達5x4公分，子宮肌腺症造成她的子宮肌肉層厚度是正常人的三倍，進而嚴重經痛、月經量大、不孕，只能靠吃止痛藥緩解症狀，影響生活與工作甚鉅。由於已年近半百，醫師建議切除子宮，讓抱有母親夢的她一度感到灰心與失望。

黃女士最後接受「免開刀無創海芙刀治療」，成功解決子宮疾病，同時搭配減肥專科醫師及營養師團隊專業技術，半年內成功減重20公斤，打造良好體質，並進行試管嬰兒治療，僅植入一顆胚胎，一次即成功懷孕，並在疫情中生下寶寶。

海芙刀（HIFU）為高能聚焦超音波手術 ，相較於傳統手術及微創手術，海芙刀無創治療是透過超音波組織穿透性及聚焦性，瞄準腫瘤 以高溫造成凝固性壞死，因而可以消融腫瘤組織，免全身麻醉、無傷口、無出血、無骨盆腔沾黏、無輻射線、恢復期短，可保留子宮及功能、術後備孕期短，日後生產不需非產科因素剖腹，是子宮肌瘤治療新的選擇。

此手術治療的有效率達95%，可透過臨床症狀緩解、影像學檢查判斷子宮肌瘤供血狀況、子宮肌瘤縮小的程度來評估效果，尤其在肌瘤部分，術後平均三個月體積約可縮小40%、半年約縮小50%、一年體積約縮小85%。對於飽受子宮肌瘤或子宮肌腺症的患者來說，此種手術治療讓她們不再擔心傳統手術治療帶來的風險和不便，能保全子宮及生育功能，是目前安全有效的治療方式。

（鄭丞傑／台北秀傳醫院執行院長、高雄醫學 大學婦產科教授）