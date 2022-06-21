兒童也會耳鳴？注意4情況

陳建志醫師正在診療耳鳴患童。(圖：陳建志提供)

在耳鳴門診中，兒童患者相當少見，每年頂多會遇上一、兩名。曾經有一位女性耳鳴患者，帶著正在牙牙學語的三歲兒子看診，說他常常用手拉右耳、用力甩頭，注視右方，無來由地哭鬧，到了晚上焦躁不安，難以哄入眠，她擔心這狀況會不會是兒童耳鳴？

兒童當然也會耳鳴，但因言語能力還在發展，通常要等到五歲以後，才會說出「耳朵嗡嗡嗡」、「頭頂嘰嘰嘰」、「蚊子飛飛飛」等話語，嘗試表達「耳鳴」，並且配合指示接受聽力檢查，否則只能靠家長觀察及醫師推測。

兒童耳鳴，絕大多數跟下列狀況有關：

中耳負壓

兒童鼻咽部位有一顆淋巴樣組織，宛如天公豆，稱之為「腺樣體」，一直要到十歲以後才會逐漸消失，在於攔截吸入鼻腔的汙染或感染，避免直接進入下呼吸道。但是，幼童耳咽空間很小，一旦受到感染，腺樣體腫大，直接擋住耳咽管下方開口，阻礙中耳腔對外的通氣，當裡面空氣被黏膜吸收後，裡面壓力小於外面大氣壓，耳膜內凹，會引起傳導性聽力障礙，產生「代償性耳鳴」。

中耳炎

由於兒童中耳腔較小，顳骨中的氣房也尚未完成發育，一旦黏膜因感染發炎或過敏 而腫脹，裡面空間大幅縮減，干擾到耳膜及聽小骨傳遞聲波的功能，造成傳導性聽力障礙，即產生代償性耳鳴；但當發炎物質或細菌毒素經由圓窗擴散進入內耳，傷害耳蝸，會產生「發炎性耳鳴」。

耳垢栓塞

現在少子化，兒童變成家族之寶，許多長輩會替孩子清耳道，頻繁掏耳後，會破壞外耳道上耳垢向外移出的螺旋線，不僅使新分泌出的耳垢難以排出，棉棒還會把耳垢向內推，並壓實，阻礙聲波傳到耳膜，造成傳導性聽力障礙，產生「代償性耳鳴」。

噪音傷害

現在3C產品盛行，不少兒童沉迷於電動玩具或影音設備中，音量控制不好，或是長時間戴耳機，噪音直接進入內耳，造成耳蝸聽毛細胞過勞，先是發生「聽閾上升」，聽聲音會鈍鈍的，彷彿輕度聽障，接著未受傷的聽毛細胞加強擺動，出現「耳蝸性耳鳴」，聽神經細胞又加強傳導，會出現「神經性耳鳴」。若持續，會提早出現永久性的聽障。

另外，外耳道炎、耳道異物（塑膠珠、石頭或昆蟲）、先天性膽脂瘤或鼔室硬化等疾病，也會引起兒童耳鳴，宜及早就醫。

如何治療及防範

1. 若是中耳負壓問題，可在耳膜上放通氣管，或是手術 切除鼻咽腺樣體改善。

2. 若是感染性中耳炎，可口服副腎皮質素及抗生素；若是過敏性中耳炎，建議長期服用抗組織胺治療。

3. 若是耳垢栓塞，先局部使用耳藥水，逐漸溶解耳垢，建議家長不要再替兒童掏耳。

4. 若是噪音傷害，孩童應遠離3C產品及影音娛樂設備，多接觸大自然，鼓勵戶外活動。