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手腳抽動舞不停…血糖竟飆破600

鄭國樑
邱詡懷醫師提醒糖尿病、高血壓患者出現手足舞蹈的情形要趕快就醫。(台灣衛福部立桃園醫院提供)
邱詡懷醫師提醒糖尿病、高血壓患者出現手足舞蹈的情形要趕快就醫。(台灣衛福部立桃園醫院提供)

68歲黃姓婦人有糖尿病高血壓病史，服藥多年且定期回診，不過女兒買了她最愛吃的蘿蔔糕，阿婆連著好幾餐都吃蘿蔔糕，家務忙起來，有時候連藥都忘記吃。

某天晚餐過後，阿婆突然覺得右手腳有點不聽使喚，開始不自主動起來，手腕到手臂、腳踝到整個大腿都在扭動，好像他的右半邊身體自己跳起舞來，跳個不停。

阿婆的家人察覺不對，送她的醫院檢測血糖飆破600，核磁共振發現腦部基底核有訊號變化，確認為高血糖造成的半邊舞蹈症，經過藥物治療及血糖降低後獲控制，阿婆也暫時不用再跳舞了。

台灣衛福部桃園醫院神經內科醫師邱詡懷表示，半邊舞蹈症為一種特殊的神經學表現，出現肢體無法預測的動作，像扭動或甩動的症狀，單側在跳舞，甚至是跳芭蕾的動作，速度時快時慢，是一種不自主的動作。此種症狀常見於中老年人，可能的病因除了高血糖，也可能為急性腦梗塞、急性腦出血、甲狀腺亢進、特定藥物引起、或甚至為腦部腫瘤造成壓迫所導致。找到病因後治療病因，並輔以藥物治療為主。

邱詡懷說明，由於突然出現的半邊舞蹈症往往有潛在的急性問題，甚至可能為急性腦中風，民眾切勿輕忽，有相關症狀需要立即就醫。他提醒有糖尿病病史的民眾切勿停藥，並需要注意飲食與血糖。

血糖 糖尿病 高血壓

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