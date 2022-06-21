落實3技巧 避免「三高」上身

40歲以上民眾或有相關病史者應按時量血壓。(本報資料照片)

一般耳熟能詳常聽到的「三高 」是常見的三種慢性疾病：高血壓 、高血糖 及高血脂。由於這三種疾病初期沒有任何明顯的症狀，對人體也不會造成明顯的不適，讓人難以察覺，而忽略掉潛藏的危害。

關心數據 評估自己風險

「三高」的危險因子除年齡、遺傳等因素外，飲食及生活型態的改變，如：喜好含糖飲料、高脂肪食物及久坐缺乏運動等，都是造成「三高」慢性病的重要原因，建議可透過定期監測自身的三高數據是否在理想值範圍：血壓<130/80mmHg、空腹血糖值<100mg/dL，以及低密度脂蛋白膽固醇<130mg/dl，以預防慢性疾病的發生。

此外，停經後女性因雌激素分泌量減少，使血管調節功能變差，是高血脂症、高血壓的好發族群，更應該留意自身健康狀況，才能避免危害自身的健康。

台灣國民健康署吳昭軍署長呼籲，「三高」是可預防的，應從源頭做起，提供三個技巧協助民眾預防及控制慢性疾病的發生：

1、定期健康檢查及自我血壓量測：40歲以上民眾可居家自我血壓量測，以「722」原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，以掌握自己的健康狀況。

2、天天量腰圍及體重：成年男性腰圍保持在90公分以下，女性腰圍保持在80公分以下，體重的部分，以BMI（kg/ m2）數值為依循，以維持健康體重，若發現腰圍或體重有上升的情形，應自我檢視最近的飲食狀況及身體活動量，適時調整。

3、均衡飲食及規律運動：以「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則，適量水果與天然食物，白開水取代含糖飲料及每天30分鐘、每周達150分鐘的身體活動，以降低罹患慢性疾病的風險。