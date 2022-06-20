5旬男全身乾癬淪笑柄「穿泳衣游泳成奢侈夢想」

（圖：健康醫療網提供）

「我最大的夢想，就是穿泳衣到海灘玩水，這輩子就夠了。」對一般人來說最簡單的事，卻對患有嚴重乾癬的小林而言，是奢侈的夢想。現年50歲、年輕時就罹患乾癬的他，不只時常成為眾人笑柄，「大家看到我，都以為是可怕的傳染病，不敢靠近。」，病灶會脫屑，甚至紅腫痛癢，還常常要住院治療，療效卻不佳。

高雄長庚紀念醫院皮膚部副主任林尚宏醫師鼓勵他，「現在治療武器多元，不要放棄」，選擇使用「生物製劑」進行治療，反應良好，治療半年後至今「皮膚完全乾淨。」而小林終於能穿上短袖、短褲，還跑到西子灣、墾丁玩水，新的藥物讓他的人生仿若脫胎換骨，充滿希望與美好。

乾癬共病層出不窮 心血管、憂鬱風險高

林尚宏醫師表示，乾癬是一種「慢性皮膚發炎性的疾病」，因皮膚發炎導致角質細胞增生產生界限明顯而凸起的斑塊及脫屑，不只皮膚，指甲、關節 也會受影響，甚至引發乾癬性關節炎。乾癬共病多，特別是中重度乾癬病人，容易產生代謝性症候群，如糖尿病、高血壓 、高血脂，因此提高了腦及心血管疾病風險。有些患者甚至會引發虹彩炎，或發炎性腸道疾病。

除了生理上的共病，患者心理也會受到影響，因外觀與社會觀感的誤解，導致絕大多數患者有社交恐懼症，甚至引發憂鬱、焦慮等，林尚宏醫師指出，有些研究發現，最多有高達4-5成以上患者會產生憂鬱症的情形。無論是生理、心理上的共病，都致使患者的生活品質低落，因此，治療中最關鍵的目標是達到快速且能完全清除病灶，以及長期維持的療效，才能讓患者擁有正常的生活品質。

生物製劑 效果加快且有望病灶全除

林尚宏醫師說明，治療乾癬時，醫師會先定義患者是屬於輕、中、重度，根據不同嚴重程度施以不同治療方式。輕度乾癬以外用藥膏、照光治療為主，若效果不佳會加入口服藥物，如類固醇、維生素D3、口服A酸等，而中重度患者，當照光、藥物療效都不好，可考慮使用生物製劑。

針對治療乾癬的生物製劑分為4大類：腫瘤壞死因子（TNF-α）抑制劑、細胞激素12/23抑制劑，細胞激素17型抑制劑，與細胞激素23抑制劑。林尚宏醫師表示，生物製劑堪稱皮膚科近20年來對於乾癬治療最大的進展，藉由標記特定細胞激素，達到精準治療效果，患者能獲大幅改善，「若以改善75%的病灶為標準，傳統藥物只能達到約5-6成，新的生物製劑可達到8-9成、甚至有5成患者達到完全清除，不同生物製劑開始有效時間不一，其中以細胞激素17型受體抑制劑療效最快，大約2周就能明顯改善。」

使用生物製劑治療，只需要皮下注射即可，不需要花很多時間照光、擦藥、服藥，且安全性高，林尚宏醫師指出，傳統口服藥如免疫調節劑，患者必須定期回醫院抽血檢查評估肝腎功能是否受影響。如今生物製劑已通過健保 給付，當患者使用2種口服藥物各3個月，以及每週2次照光治療持續3個月以上仍無效(體表面積超過百分之十)，可申請健保給付生物製劑。

醫籲患者別找偏方

林尚宏醫師回憶，在臨床上曾碰過一位罹患乾癬性關節炎的患者，全身疼痛需臥床，已無法外出，幾乎所有偏方都試過，「一開始他走路必須要有人攙扶，全身發炎、關節嚴重腫脹，且夜不成眠，身體相當虛弱。」後來使用生物製劑治療後，1個月後皮膚及關節明顯改善，可以好好睡覺、走路，及生活可自理。林尚宏醫師呼籲乾癬患者要有信心，現在新的藥物可精準對抗引起疾病的主要病因因子，達到良好療效，讓患者儘早恢復正常生活。

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資料來源：健康醫療網

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