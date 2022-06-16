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護理師肩膀腫如山被笑稱「大隻妹」 求醫找回美人肩

記者趙容萱／台中報導
一名護理師肩膀兩側的「上斜方肌」太過發達，造成肩膀兩側腫得像小山丘一樣。圖／亞大醫院提供
一名護理師肩膀兩側的「上斜方肌」太過發達，造成肩膀兩側腫得像小山丘一樣。圖／亞大醫院提供

台灣台中市一名30多歲護理師工作又忙又累、壓力大，常不自覺得聳肩，加上搬重物、打電腦姿勢不良，肩膀肌肉腫像小山般，瘦小的她被虧是「大隻妹」，最後在朋友建議下，諮詢醫師後治療，肩頸痠痛緩解幾乎改善九成，「終於放下肩上大石」，期待找回美人肩。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠說，肩膀兩側的上斜方肌是由兩塊三角型扁平狀的肌肉，由頸部連接到肩膀，共同形成斜方型的四邊形，負責掌控舉手及聳肩的動作，若是此處肌肉過於發達，肩膀就會隆起，出現類似小山坡、虎背熊腰的樣態。

鄭旭棠說，該名護理師因兩側的上斜方肌太過發達，造成肩膀兩側腫得像小山丘一樣，經詢問才得知她的肩頸腫痛情況持續十多年，嚴重影響到工作以及生活，過去曾試著透過瑜伽、矯正帶、按摩改善，但效果不彰，讓她相當苦惱。

鄭旭棠說，治療之後再依據情況調整，肩膀肌肉放鬆後，後續也必須要矯正姿勢，盡量避免聳肩，同時可以加強訓練背肌，維持肩頸線條。

鄭旭棠說，長時間低頭滑手機、在電腦前工作、習慣性聳肩，以及坐姿不正確等情況，久了就會使上斜方肌越來越發達，建議民眾平時要注意姿勢，也可透過運動來放鬆肩頸部，但若是肩膀腫大疼痛加遽，建議到門診就醫諮詢。

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