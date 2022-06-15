沒「無敵星星」 研究：染Omicron後免疫力增強效果不佳

由倫敦帝國學院進行的研究發現，感染Omicron病毒後，再次遭遇此病毒時，體內所產生的免疫力增強效果欠佳。（美聯社）

一份刊登在知名期刊「科學」的最新研究顯示，感染Omicron 病毒後，再次遭遇此病毒時，體內所產生的免疫力 增強效果欠佳，即便是已接種三劑新冠疫苗 者也是如此。

一般認為，曾感染新冠病毒的人，自然免疫力便會提高，體內的免疫機制更有辦法辨識遇過的變種病毒，未來便能抵禦再次感染的風險。然而，這份由倫敦帝國學院主持的研究發現並非如此。

對那些打過三劑疫苗、先前沒感染其他新冠病毒的人來說，感染Omicron病毒後，在對抗Alpha病毒、Beta病毒、Delta病毒等先前的變種病毒與原始武漢病毒株時，體內所產生的免疫力比對抗Omicron病毒強。至於在第一波疫情確診過，後來又染上Omicron病毒的人，免疫力幾乎不見增強。

根據該研究團隊的說法，他們的發現有助解釋為何「突破性感染」、重複感染是Omicron病毒成為主要流行病毒株時的常態。不過，他們也強調，新冠疫苗依然持續帶來降低重症和死亡率的保護效果。

這份研究追蹤2020年3月至2022年1月間731名英國醫護人員，研究團隊使用接種第三劑疫苗幾周後的受試者血液樣本，來探索他們的抗體、T細胞對Omicron原始株BA.1的反應。